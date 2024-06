Naiara de OT: "Me independicé con 17 años y eso ahora lo agradezco"

¿Cómo afronta un concierto tan especial como el de esta noche en el Espacio Expo de Zaragoza?

Con muchas ganas porque es mi ciudad. Es donde comencé este camino y eso hace que vaya con mucha energía y mucha ilusión. Va a estar toda mi gente y sin duda será el concierto más especial de toda la gira para mí.

No faltarán sus excompañeros de la orquesta Nueva Alaska.

Va a ser súper emocionante. El año pasado por estas fechas yo estaba de gira con la orquesta y ahora mis amigos y compañeros me verán cantar ante miles de personas tras haber ganado ‘Operación Triunfo’. Soy consciente de que voy a vivir una mezcla de emociones. Será todo un poco raro pero a la vez especial e increíble y, sobre todo, muy emotivo.

Cuentan en la orquesta que hace visitas por sorpresa a algunos ensayos.

Siempre que vengo a Zaragoza, intento escaparme y darles una sorpresa. No hace tanto que dejé la orquesta, pero las cosas han cambiado muchísimo. Regresar a ese pasado, aunque sea por unos minutos, me encanta y enorgullece.

Está viviendo la vida con la que tanto había soñado y por la que tanto ha trabajado. ¿La realidad supera a lo que anheló?

Estoy comenzando a vivir la vida que siempre he soñado. Esto es un proceso y ya he conseguido mucho y he llegado súper lejos, no puedo estar más satisfecha en este sentido. Pero todavía estoy en un momento de adaptación porque es muy extraordinario todo lo que estoy viviendo.

¿Reside en Madrid?

Sí, desde que salí de la Academia me instalé en Madrid.

¿Cómo ha sido el cambio?

Muy loco. Vengo de Zaragoza, una ciudad más pequeñita, más acogedora y manejable. Pero la verdad es que Madrid me gusta mucho. Casi todas las cosas relacionadas con mi trabajo están allí y eso es muy cómodo. Si viviera en Zaragoza, tendría que estar desplazándome todo el rato. Madrid es ideal para mi profesión. Estoy muy contenta.

En estos últimos meses ha cumplido muchos sueños. Como cantar junto a Isabel Pantoja en el Wizink Center.

No hay muchas personas que puedan decir que han compartido escenario con alguien tan grande como Isabel Pantoja. Fue una recompensa increíble a tantos años de trabajo. Cantar con ella, escuchar sus consejos, poder observarla de cerca... todo eso es maravilloso porque estás aprendiendo de una de las más grandes. Te sientes muy pequeña ante alguien como Isabel, que lleva toda la vida encima de un escenario. Es una todoterreno y la admiro. La he admirado muchísimo y ahora, mucho más.

También ha colaborado con Abraham Mateo.

Estuvimos en el estudio de grabación juntos y solo puedo decir que se vienen cosas muy guays con él. Es una persona increíble, lo tiene todo: canta increíble, produce increíble y es un ser humano maravilloso. Desde el primer momento conectamos súper guay y fue todo muy fácil. Eso se nota a la hora de trabajar y el resultado ha sido excelente.

Está hablando con mucha naturalidad de conquistas muy grandes para una artista. ¿Esa madurez al gestionar el éxito y tantos cambios se debe en gran parte a sus ocho años con la orquesta y al hecho de ser la mayor de seis hermanos?

Claro. Yo llevo trabajando desde muy jovencita y me independicé muy pronto. Eso te hace madurar antes y aprendes a gestionarte mejor la vida. Desde los 17 años gestiono mis pagos, mi alquiler y eso ahora lo agradezco. Todas las experiencias con la orquesta también han sido muy importantes porque me dieron un trabajo fijo, una responsabilidad... He afrontado muchas situaciones y he visto muchas cosas a mis 27 años. Pienso que todo lo que me ha sucedido en la vida, bueno y malo, es lo que me ha permitido estar como estoy, ser lo que soy y creer en lo que creo. Cada una se inculca sus propios valores y en este sentido la orquesta ha sido una escuela fantástica. Allí he aprendido a ser constante, a ser responsable, a tener una organización en mi vida. Entré siendo muy pequeña, prácticamente una niña, y me fui formando la personalidad con estupendas personas como Ángel Lasheras, el director, que ha sido un padre para mí. Si a eso le sumamos a mi familia, con mi madre, mi abuela y mis hermanos, que siempre han estado apoyándome, el resultado es lo que soy ahora mismo. Sin todos ellos, no lo hubiera conseguido de ninguna forma. El resultado final es que soy bastante madura, aunque un poco loca, debo reconocer.

A menudo resulta complicado ser profeta en la tierra propia. Eso no le ha sucedido a usted. Incluso será pregonera de las Fiestas del Pilar junto a Juanjo Bona.

Por supuesto. Estoy muy agradecida por ser de donde soy, de Zaragoza, de Aragón. Forma parte de mi persona y me acompaña esté donde esté. Y así ocurrió en ‘Operación Triunfo’. Tanto Juanjo Bona como yo llevamos a Zaragoza por todo lo alto.

¿Cuáles son sus rincones favoritos de Zaragoza cuando se escapa de Madrid?

Siempre que voy a Zaragoza tengo un ‘planning’ fijo, un recorrido que siempre hago. Primero voy a Pastriz, que es el pueblo donde me quedo. Y luego, ya en Zaragoza, lo que más me gusta es recorrer la calle Alfonso andando, pasear hacia el Pilar, entrar a la basílica, rezar y meditar un poco ante la Virgen, agradecer todo lo bueno y volverme a casa. También quedo con mis amigos, pero ese momento de paseo y de meditación lo disfruto muchísimo.

¿Cómo están viviendo sus amigos y familia todos sus éxitos?

Si para mí esto es un sueño y estoy en una nube, mis amigos y familiares comparten ese mismo sueño. Están muy felices y orgullosos, con ganas de verme llegar todavía más lejos.