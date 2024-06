Juanjo y Naiara ensayan juntos para dar la sorpresa en el concierto de OT en Zaragoza

Los cientos de personas que aguardan desde primera hora de este viernes a que comience el concierto de 'Operación Triunfo' este viernes en el Espacio Expo de Zaragoza (21.00) llevan buena parte de la tarde escuchando cómo ensayan los 16 'triunfitos' y ultiman las pruebas de sonido. Al ser un concierto al aire libre, los fans van avanzando pequeños adelantos de sorpresas preparadas para el espectáculo a orillas del Ebro. Juanjo y Naiara juegan en casa y serán, sin lugar a dudas, los protagonistas de la noche. Según han desvelado en varias cuentas de Instagram, Twitter y Tiktok, se les ha oído ensayar uno de los grandes dúos que dio el 'talent show'.

📹 Se viene LA CIGARRA! Juanjo y Naiara ensayando para el concierto de hoy en Zaragoza de la #GiraINGOT23 pic.twitter.com/88RX8WCuBy — NEWS NAIARA | ES (@NewsNaiaraES) June 21, 2024

Ambos se han subido al escenario preparado delante del Palacio de Congresos para volver a interpretar juntos 'La cigarra', una canción mexicana que ambos defendieron en la gala 9 del concurso y que definieron como una "mejitota". La cuenta oficial de 'Operación Triunfo' ha compartido el momento en Instagram.

Será una de las sorpresas que ambos habían anunciado para el concierto en Zaragoza. Como viene siendo habitual desde que comenzó la gira que les ha llevado por Bilbao, Murcia, Barcelona, Sevilla o Granada, cada vez que un 'triunfito' actúa en su tierra cuenta con un repertorio especial incluyendo alguna canción extra fuera del programa que se repite en cada show.

Si se confirma el dúo maño esta noche, 'La cigarra' se unirá a 'El Patio', 'La vida Moderna', 'God only knows' y 'Unholy', entre las canciones que cantará Juanjo. Y a las de Naiara: 'Tómame o déjame', 'Corazón hambriento', 'let's get loud', 'Salvaje' y 'Para no verte más'.

Esta podría no ser la única sorpresa de la noche, ya que algunos fans han asegurado que también han escuchado al cantante de Magallón ensayar 'La nave del olvido', que tampoco está en el repertorio habitual. En total, serán unas 40 canciones que se prolongará por espacio de unas dos horas y media