El festival Huesca es jazz regresa con cinco conciertos en un solo fin de semana

El festival Huesca es jazz volverá a tomar las calles de Huesca con una nueva edición. Serán tres días de música y actividades que mostrarán este estilo en sus diferentes variantes y mezclas. Una oportunidad para disfrutar de los mejores artistas de la escena aragonesa y nacional.

La presentación del festival tuvo lugar este viernes en el Salón de los Relojes del Casino por parte de la concejala de Cultura, Teruca Moreno, la técnico de programación del área de cultura del Ayuntamiento de Huesca, Pilar Barrio, y el miembro de Jazz for kids y colaborador del festival, Alejandro Esperanza.

Moreno destacó “la magnífica programación nacional e internacional” de este festival e incidió en que se trata de “un proyecto pedagógico, y eso refuerza el festival y hace que la vida y el futuro del jazz del Huesca esté siempre presente”.

Mientras, Pilar Barrio, recordó que la lógica de la programación es mostrar una diversificación que ponga “al alcance de los ciudadanos de Huesca propuestas que son de más difícil acceso porque están fuera de circuitos comerciales”. La técnico subrayó que Huesca “es un hervidero cultural desde hace años con cantidad de propuestas y actividad cultural”.

Por su parte, Esperanza desgranó la programación de esta novena edición. El festival comenzará el próximo viernes 28, a las 20.30 en el Salón Azul del Casino, con Humberto Ríos & Pablo Rodríguez, que presentarán 'Conversaciones', un diálogo sonoro que surca el jazz y el folklore de Canarias y Cuba. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El sábado 29, a partir de las 18.30 en la plaza de Navarra y con entrada libre, actuará, en primer lugar, Martín Meléndez Power Trio. Meléndez es uno de los violonchelistas más versátiles y creativos de su generación, que interpreta un lenguaje influenciado por el jazz, la música cubana, el funk, la música africana e incluso el flamenco. Posteriormente, será el turno de Eva Fernández Trio. La saxofonista, cantante y compositora nos propone un viaje sonoro por algunos de los temas que la acompañan los últimos años y nos ofrecerá un concierto íntimo, sincero y lleno de matices, elementos identitarios de su música.

Huesca es jazz terminará el domingo con otra doble sesión. En primer lugar, en Salón Azul del Casino, a las 12.00 y con entrada libre, con la actuación de Álex Conde, un pianista internacional que nos presentará un concierto a piano solo en el que la música de Albéniz y Falla se fusiona con composiciones de Thelonious Monk y Bud Powell.

Por la tarde, a las 20.00, en el escenario al aire libre de la plaza de Navarra, cerrará el festival New Kids in the Swing, una Big Band compuesta por jóvenes músicos de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, bajo la dirección del contrabajista Dani Escolano y con un repertorio de jazz clásico y de swing que emula a las viejas orquestas americanas de la década de los 30-40.