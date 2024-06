Carlos Marco: "B Vocal tiene éxito porque somos muy payasos"

Hoy arranca una nueva edición del festival de música a capela que organiza B Vocal.

Es una tarea ardua porque solo con las entradas no se cubren gastos, pero poco a poco el festival va ganando peso.



Dentro de los grupos de música a capela se habla del ‘estilo B Vocal’. ¿En qué consiste?

Nuestro estilo ha ido evolucionando y en cierta medida lo ha ido modulando también el público. Empezamos de una manera bastante clásica, pero pronto le dimos un punto de espectáculo a todas nuestras interpretaciones. En las giras por Corea, por ejemplo, hacemos flamenco, heavy metal, canción romántica... y todo eso es B Vocal, además de humor y teatralidad. Lo que proponemos al espectador es una montaña rusa de estilos y emociones.



Por cierto, vaya nombre más raro le dieron al grupo.

Viene de una canción de ‘Barrio Sésamo’, la de la ‘Letra B’. Hace muchos años, en el Teatro del Mercado nos dijeron que cambiáramos de nombre porque no es comercial. No lo hicimos, y luego resultó que sí lo es. En inglés se pronuncia como ‘Be Vocal’ y tiene un doble sentido.



Ahora que el grupo va a cumplir 30 años, no lo van a cambiar ya. ¿Cuál es el secreto de esa longevidad?

Al principio todo nos lo tomamos como un juego. Estábamos en los cursos de dirección de coros y empezamos a hacer repertorios por nuestra cuenta. Así nació el grupo. Nos lo pasábamos bien, pero todos teníamos un pie en otro mundo. En la formación inicial había un físico, un químico, un abogado... Y en la vida de un grupo llega siempre un momento en el que sus componentes, si tienen un pie en la música y otro en un trabajo convencional, tienen que elegir su futuro. Nosotros no hemos perdido ese espíritu inicial de pasárnoslo bien siempre y en todo momento, y esa quizá haya sido la clave de la longevidad.



Humor. Siempre el humor.

Es que en España un grupo a capela serio no funciona. Nosotros somos muy payasos, incluso cuando discutimos. Por eso B Vocal tiene éxito.



¿Cómo nacen sus espectáculos?

Vamos probando cosas, ‘abriendo melones’, y el que sale bueno lo apuntamos. Tenemos una pizarra en la que vamos escribiendo lo que se nos ocurre y luego ponemos esas ideas en práctica, incluso mezclándolas, para ver cómo resultan. Con el tiempo acabas sabiendo que funciona y qué no.



Pero el público asiático, que les aprecia mucho, no tiene nada que ver con el español.

Llevamos muchos años girando allí y hemos aprendido. Actuamos mucho en China y Corea del Sur, y sabemos que ni siquiera el público de ambos países se parece. Cuando estamos de gira en Asia explotamos al máximo la teatralidad y evitamos las palabras. Nos centramos en los gestos, en las bromas musicales. Y siempre interpretamos alguna canción en su idioma original. Eso los vuelve locos.



Usted es especialista en ‘beatbox’, el arte de crear música por medio de imitación de sonidos, especialmente de percusión. Bueno, todos en el grupo lo son.

El ‘beatbox’ solo me ha dado alegrías hasta ahora. Me apasiona. Poco a poco me fui introduciendo y al final llegué incluso a hacer una ‘batalla’ con mi hermano. Ahora llevamos un número de ‘beatbox’ con rayos láser.



¿Y no estropea la voz? Parece una práctica forzada, poco natural, muy exigente para las cuerdas vocales.

No. Todo en el canto gira en torno a los músculos. Las cuerdas vocales, los labios... son músculos y, cuando los entrenas, responden. Todos nosotros nos hemos ido formando y cada uno ha desarrollado su propia técnica. Yo, por ejemplo, cantando en falsete no me canso nunca. Puedo estar horas y horas haciéndolo sin ningún problema. Sería imposible dar 40 conciertos seguidos en una gira sin tener una buena técnica vocal. Y, como ‘beatboxer’ todos los días aprendo algo viendo cómo lo hacen los demás. Soy un friki de los distintos sonidos de trompeta.



¿Sigue dirigiendo coros?

Ahora solo dos. Con la pandemia sufrimos mucho y al acabar nos temíamos lo peor. No sabía si uno de los coros iba a seguir funcionando. Ahora ya tenemos el mismo número de voces que antes de la pandemia. También doy clases de técnica vocal, me apetecía devolver algo de lo que he recibido a lo largo de los años.