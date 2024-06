El festival Pirineos Sur completa su cartel con una selección de DJs de Aragón

El festival Pirineos Sur ha dado a conocer los últimos nombres que completan el cartel de su inminente nueva edición, que se celebrará del 4 al 28 de julio en la localidad oscense de Lanuza. Se trata de los siguientes DJs: Mr. Pendejo, Sweet Drinkz, Álex Curreya, Luna Roja, Bosque Sonoro DJs, Optigan y Diego Aguas. Ellos serán los encargados de que siga la fiesta cuando concluyan los conciertos.

Si existe un DJ reconocible dentro de Pirineos Sur es Mr. Pendejo, que ha sido residente del festival durante muchos años. Es todo un experto en la música negra y todas sus variantes y siempre logra las más explosivas combinaciones sonoras en sesiones donde lo analógico y lo electrónico bailan en la misma pista. Jazz, jungle, soul, cumbia, dubstep, disco, afrobeat… su selección musical no conoce límites. Ha pinchado en grandes festivales y salas nacionales (FIB, Festimad, Florida 135, Sirocco) y ha sido nombrado dos veces mejor DJ nacional por la revista 'Rockdelux'.

Sweet Drinkz lleva más de 20 años curtiéndose y forjando su particular forma de entender la música y el arte de la mezcla. El DJ y productor aragonés no distingue de géneros a la hora de hacer bailar a su público, por lo que se ha ganado a pulso el cariño del respetable que asiste a sus sesiones: desde los géneros más clásicos como el house, el techno, el electro, el hip-hop o el disco, hasta las nuevas tendencias vanguardistas y futuristas de la música urbana y la electrónica. Además, es una de las cabezas pensantes de las sesiones FaceDown Ass Up, Dollar y Pangoleo, clubes dedicados a las últimas tendencias en bass music.

Alex Curreya es un entusiasta del ritmo. Su abanico estilístico abarca una amplia gama de sonidos, entre los que destacan el indie y la electrónica. Sus inicios, basados en géneros más electrónicos, le dotaron de una depurada técnica y un estilo que le destacan dentro del panorama DJ nacional, siendo testigos de ello clubs y salas nocturnas como Zebra (Teatro Eslava-Madrid), Sala R.E.M. (Murcia), PlayClub (Valencia), Carta Blanca (León) o La Radio (Oviedo). Es el residente del Tony Wilson de Zaragoza.

Diego Aguas es un DJ de extremos. Del Pirineo aragonés a las costas de Cádiz. De salas por toda la península a festivales para masas. Lleva siendo residente del Après Ski Marchica en la estación de Formigal desde el 2009 y en verano suele estar montando sus fiestas por Mombassa, Mambo o El Tumbao en Tarifa.

Vistiendo monos negros y con un profundo amor por la música y la naturaleza, El Bosque Sonoro DJs propone una fiesta atemporal, combinando viejos vinilos con tecnología de vanguardia para sumergir al público en un salvaje y fascinante maratón de baile.

Luna Roja traslada a la pista de baile diferentes ambientes y luces en función de la fase lunar. Le gustan las sesiones con mensaje: de esas que remueven corazones, pies y mentes. Cada espectáculo es único y abarca los más diversos géneros: electro, techno, breakbeat, funk, música disco, cumbia, indie, pop, rock, músicas del mundo... Varía el ritmo, pero no así el resultado: bailar, pensar, amar, dejarse llevar y disfrutar.

Optigan 1 es el alias del pinchadiscos y periodista musical Joseba Vegas. Como DJ ha pinchado en diversas ocasiones en FIB, BIME o BBK. En sus sesiones se mezclan las últimas novedades de la escena alternativa con grandes clásicos del sonido indie y del pop y rock en todas sus vertientes, incluyendo concesiones al mainstream y tocando palos como punk, synthpop, la electrónica o el hip hop.

Las entradas de los conciertos ya están disponibles en la web del festival https://pirineos-sur.es/, con acceso también a las sesiones de DJ de cada noche que durarán hasta las 4.30, salvo los domingos, que terminarán a las 2.00. Además, también es posible adquirir en taquilla los tickets exclusivamente para esta programación con un precio de 10 euros y consumición incluida.