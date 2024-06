Leticia Sabater: "Tengo más ‘feeling’ con Aragón que con ninguno de mis novios"

Este 2024 va a ofrecer más de 20 actuaciones en Aragón.

Es increíble. Aragón y yo tenemos un ‘feeling’ muy especial. Compartimos las mismas ganas de divertirnos y pasarlo bien. Tengo más ‘feeling’ con Aragón que con ningún novio que haya tenido.

¿Qué le gusta de la Comunidad?

Me encanta la forma de ser de los aragoneses. Son gente con mucha alegría, simpáticos, modernos... Tanto Zaragoza como el resto de Aragón son lugares preciosos, pero lo que los hace realmente especiales es su gente. Cuando estoy en Aragón me considero una más, soy parte de la familia.

¿Qué tienen de especial sus ‘shows’ para que sean tan populares, siempre con llenos?

Son muy cercanos al público y participativos. He montado el espectáculo de tal forma que hay canciones en las que me luzco yo y otras que son para que el público sea el protagonista. Son temas conocidos que todo el mundo puede cantar. También es importante la espontaneidad, nunca dos ‘shows’ son iguales. Cambio las coreografías, las canciones… Puede pasar de todo y hay mucha gente que repite.

¿Qué cosas le han sucedido?

He visto de todo. Por ejemplo, en Bilbao un espectador se desnudó por completo de la pasión que tenía y tuvo que venir la policía para advertirle de que eso no era un concierto nudista. También ha habido cuatro o cinco peticiones de matrimonio en mis espectáculos, con el novio arrodillándose con el anillo. Yo, encantada, me apunto a un bombardeo.

Sus espectáculos suelen ser de noche o de madrugada. ¿Se han pasado de la raya alguna vez?

En mis conciertos nunca ha habido ningún problema. Siempre tengo un equipo de seguridad y nunca he tenido que llamarlo para que intervenga. Cuando invito a alguien a subir al escenario miro muy bien a quién elijo. La gente bebe porque va a divertirse, se toman un par de copas, pero nunca me han obligado a parar un ‘show’. A veces intentan darme un beso de tornillo pero yo no me escandalizo.

¿Desde qué edad tuvo claro que quería dedicarse al entretenimiento?

Con 6 años ya sabía que quería ser artista, trabajar para el público. Quería salir en la tele, en el teatro, donde fuera.

Trabajó en el ‘Un, dos, tres…’, fue ‘chica Hermida’, reina de los programas infantiles...

Lo he probado todo. A mí me gusta el mundo del espectáculo en todas sus facetas. He tenido la suerte de haber trabajado con Arturo Fernández, Jesús Vázquez, Carmen Sevilla, Manolo Escobar, Jesús Hermida… De todos ellos he aprendido y me considero una privilegiada por ello. Nunca dejo de aprender.

¿Le afecta la imagen frívola que transmite en los últimos años?

Cuando una carrera es tan larga como la mía, te da tiempo a hacer diferentes cosas. En mi vida he hecho proyectos muy diferentes, desde inocentes como los programas infantiles como otros más controvertidos como el espectáculo que hago ahora, en el que juego con la frivolidad, con la provocación… Pero también he participado en el musical de ‘El mago de oz’, he presentado programas como ‘Mañana serán estrellas’ o he escrito dos libros. Lo que no me gusta es vivir del cuento. Soy artista porque lo siento de corazón. Muchas veces hay que hacer cosas que no te gustan para hacer otras que sí te gustan. El concierto que hago ahora mismo me encanta. Este 2024 voy a hacer más de 200 actuaciones, todas ellas llenas hasta arriba. No creo que nadie pierda cinco minutos en ver videoclips o conciertos que no les gustan. Cuando la gente viene es que sabe que va a divertirse. Mis espectáculos son para gente actual que le gusta salirse de la normalidad. Mis fans y yo somos unos inadaptados que no queremos ser borregos y que no nos gusta lo gris. Me gusta ser diferente, innovar y sorprender al público.

¿Lee los comentarios negativos sobre su figura?

El secreto del éxito no se conoce, pero el del fracaso es intentar gustar a todo el mundo. Si quieres gustar a todos, fracasarás. Todo el mundo tenemos nuestro nicho. Al que le guste Miguel Ríos, probablemente no le guste David Bisbal. A mí me la sopla lo que opinen, lo que me importa es que la gente cante y baile cuando hago un concierto. Me dan igual los cuatro pelagatos que se dedican a criticar a todo el mundo, no solo a mí. No pierdo ni un segundo de mi vida en ellos. Los que me importan son mis fans, que me aman. Mi mayor premio es que me digan: ha sido una de las mejores tardes de todo el año.

¿Cómo se le ocurren canciones como ‘La salchipapa’?

Cuando voy en el coche es cuando se me ocurren las ideas. Hago unos 3.000 kilómetros cada semana y allí me vienen las cosas más locas y divertidas. Tengo mucho tiempo para pensar.