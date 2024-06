El festival Zuera Sound propone tres días de música urbana con Alejo y un poco de fútbol

Vaya por delante la disculpa por el recurso facilón, pero sí: el Zuera Sound, macrofestival de música urbana que celebra desde este jueves 20 de junio su segunda edición en el Circuito Internacional de Karting de Zuera, ya calienta motores. Lo primero es una suerte de fiesta previa integrada en el programa que combina solistas, territorio DJ y pantalla gigante para poder seguir en el recinto el segundo partido de España en la Eurocopa, que libra ‘la roja’ (21.00) con Italia.

El escenario del Zuera Sound, este miércoles 19 de junio, ultimando su estructura. Toni Galán

El circuito abre sus puertas a las 17.00, con Jesús Al (hasta las 18.15) encargado de la primera tanda a los platos. Le va a seguir desde las 18.25 el zaragozano Alex Pardos, que este año ha realizado una residencia en Dubai, y que hizo popular una versión destinada a la pista de baile del conocido cántico de La Romareda ‘Moverse, maños, moverse’.

Desde Puerto Rico

Alejo, primer representante de la escena urbana de Puerto Rico que desembarca este año en Zuera, actúa de 19.50 a 21.00. Formado en la Escuela de Bellas Artes de Caguas, ha arrasado con temas como ‘Pantysito’ (con Feid) y ‘Un viaje’ (junto a la mismísima Karol G). Acto seguido, para quienes no acudan con el fútbol en la cabeza y prefieran botar con fines no deportivos, Iván Rico y Alex Sodeto se van a marcar un ‘back to back’ en las mezclas.

A las 23.00 llega el turno del argentino Lit Killah, talento salido de la batalla de gallos La Quinta Estación de Buenos Aires; destacó desde la tierna adolescencia y hoy es toda una estrella con apenas 24 años. El turolense Fernando Moreno se va a encargar de cerrar la fiesta de este primer día con un ‘set’ entre las 0.15 y la 1.00. Varios de los artistas presentes en las dos primeras jornadas de Zuera vuelan acto seguido a Gran Canaria para actuar en el festival Boombastic, donde también está anunciada este sábado la zaragozana Naiara. La vocalista actúa este viernes 21 en Zaragoza dentro de la gira de Operación Triunfo.

La noche de Nicki Nicole

Sin obviar a dos cabezas de cartel como JC Reyes y Jhayco, que actuarán consecutivamente entre las 0.15 y las 2.30 del viernes en el escenario del Zuera Sound (este año no hay carpa techno), la argentina Nicki Nicole es la estrella indiscutible de la segunda jornada del festival zaragozano. Hace justo un año estuvo en el escenario flotante de Lanuza junto a David Broncano en una grabación de ‘La resistencia’;ahora vuelve a Aragón con temas como ‘Mamichula’ o ‘Una foto remix’.

Hugo Valero se va a encargar de imprimir al arranque de la jornada del ritmo adecuado desde las 17.00, seguido de Jesús Al. Desde Valencia llega Raúl Clyde, que ya pasó por Zaragoza (sala López) el pasado mes de enero; actuará a las 19.00. Hidalgo tomará el relevo, para darle el testigo a dos clásicos del sector: Cali y el Dandee. Antes de Nicki Nicole, programada para las 23.00, estará en tarima Óscar Herrera. Tras Jhayco, el turno de madrugada será para B Jones, Barce y Sergio Originals, que pondrá el cierre a la segunda jornada entre 5.05 y 6.00, ya con los primeros rayos de sol.

Llamar veterano a alguien de 47 años suena raro, pero lo es por trayectoria y peso específico en la escena. El puertorriqueño Yandel, que saltó a la fama a dúo (con Wisin) es la gran referencia de la última jornada del festival. Actuará a las 0.15. Antes habrá comenzado Arris B (17.00) y otro zaragozano que produce y mezcla con tino: Erik Romero. Mitch Van Staveren saltará al ruedo a las 20.00, Funzo y Baby Loud lo darán todo durante tres cuartos de horas desde las 21.00 y Chimeno (22.00) precederá al artista sorpresa de la noche.

Tras Yandel cerrarán Cris MJ, Project XXL, Álex Martini y Julian Jammes & Mzrin hasta las 6.00. La información de entradas por días, abonos (se han vendido casi 10.000), recarga ‘online’ de cashless para bebidas y buses lanzadera desde Zaragoza y Huesca está en zuerasound.com.