Víctor Pastor radiografía a Bunbury en su muestra pictórica 'Un zarpazo en mi corazón'

Víctor Pastor, Vito para los autorizados a rebasar su metro cuadrado de confianza, expone desde este miércoles 19 de junio (18.00, la inauguración) y hasta el próximo 27 de julio en Zaragoza su muestra pictórica ‘Un zarpazo al corazón’, centrada en la figura de Enrique Bunbury y completada con una selección heterogénea de trabajos previos realizados por este pintor zaragozano. Las obras podrán admirarse en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI planes de (San Braulio, 5) de lunes a viernes de 11.00 a 13.30; de martes a jueves también se va a abrir al público entre 18.00 y 20.30.

Pastor es el responsable de la portada de ‘Greta Garbo’, último disco de Bunbury en el mercado hasta el momento, alumbrado hace algo más de un año. “La idea de la exposición surge tras concluir el trabajo del disco con Enrique. Hablé con Olga Julián, se lo propuse y aceptó la propuesta. Crear la portada de ‘Greta Garbo’ fue un trabajo intenso y bonito. También he trabajado en una retrospectiva de su figura, incluyendo algún cuadro de la etapa Héroes… y ya puestos, me parecía procedente mostrar parte del trabajo que he venido haciendo todos estos años.

Amistad de tiempo ha

Vito y Enrique se conocen desde hace décadas. “De chaval era ya fan de Héroes, iba con mis amigos a la Estación del Silencio desde los 18. Fan respetuoso, que conste, no daba la paliza. Al final acabamos trabajando allá, y como Enrique venía a menudo pasamos muchas horas hablando en la tarima, oyendo música… en este apartado recuerdo aquello como un descubrimiento continuo”.

Lo de la pintura vino después. “Enrique se enteró de que yo pintaba y hará algo más de una década, Jose y él me compraron las primeras piezas para su casa. El contacto se hizo más personal aún: recuerda que Enrique pinta, y Jose es una gran artista gráfica. Hará unos seis años pasé tres meses en Los Angeles y fueron mis guías de la ciudad oculta, incluyendo restaurantes vegetarianos buenísimos: vamos, la que no suelen conocer los turistas”.

Pastor insiste en que los Ortiz de Landázuri Raluy “fueron unos grandes anfitriones: incluso pasaron por una pequeña exposición colectiva en la que participé, en la galería 0-0 de Chinatown. Jose, Enrique y Asia se llevaron un par de obras ese día. Son gente muy maja: Enrique es un gran conversador, un cachondo”.

El contenido de la nueva exposición

La muestra de Pastor en Zaragoza consta de 56 obras; 13 son parte del proceso creativo para el álbum ‘Greta Garbo’, hay 15 relacionadas con Bunbury y otras 32 del resto de su trabajo. “Me gusta el arte que hace sentir cosas: la oscuridad de Goya, la soledad de Hopper, el misterio y la melancolía de Bacon… con mi arte busco generar emociones, es un asunto de expresionismo en sus diferentes variedades. Me gusta representar la realidad, pero dándole mi punto irreal: a veces empleo colores no académicos, o meto una distorsión”.

El responsable de ‘Un zarpazo en el corazón’ -verso, por cierto, del tema ‘Sí’ de Bunbury, incluido en ‘Flamingos’- también bebe mucho del cine. “Es clave en mi trabajo, como la música. Son artes que generan un sentimiento a flor de piel, y que a menudo tratan temas que me preocupan como el amor y el desamor, el pensamiento crítico, la belleza, las ganas de disfrutar… La vida pasa rápido y hay que detenerse para disfrutarla, hay que agarrarse a lo que te hace feliz para conjurar la ansiedad y los mandatos de una sociedad que se mueve muy deprisa”.