La orquesta Nueva Alaska irá al concierto de Naiara en Zaragoza: "Es muy loco lo que está viviendo"

Durante ocho años Naiara Aznar fue una de las cantantes de la orquesta Nueva Alaska. Una etapa en la que la ganadora de la duodécima edición de 'Operación Triunfo' aprendió y se formó actuando en decenas de localidades de Aragón y de España. Aunque su vida no es la misma desde que el pasado 23 de febrero conquistó el 'talent show' televisivo y, obviamente, ha tenido que abandonar esta formación, su corazón se mantiene con sus antiguos compañeros.

Pese a los múltiples compromisos profesionales y personales que llenan su agenda desde hace cuatro meses, la zaragozana no olvida a la Nueva Alaska. En sus contadas visitas a tierras aragonesas aprovecha para darles una sorpresa y aparece en los ensayos o incluso en alguna actuación. "Es un orgullo muy grande lo que está consiguiendo. La orquesta ha sido muy importante en su desarrollo y no lo olvida. Estábamos convencidos de que, tarde o temprano, triunfaría porque las cualidades que tenía desde bien joven eran brutales", explica Ángel Lasheras, el director de la orquesta, quien mantiene un contacto prácticamente diario con la artista.

"Hablamos casi a diario y cada vez que viene a Zaragoza nos visita. Lleva la orquesta en el corazón. Y cuando nos ve ensayar no se puede aguantar y canta alguna canción con nosotros, sobre todo de Lola Flores o de Whitney Houston. Lo borda", relata Lasheras.

Unos encuentros en los que Naiara les cuenta el alucinante camino que ha comenzado a recorrer, con conciertos ante miles de personas y con presencia en programas televisivos de máxima audiencia. "Es muy loco todo. Lo está asimilando todavía. Ha pasado de tocar con nosotros a hacer colaboraciones con Abraham Mateo o con Isabel Pantoja. La vida le ha cambiado totalmente", prosigue.

Tanto es el cariño que le profesa, que Lasheras ha asistido a los conciertos de 'Operación Triunfo' en Barcelona y en Madrid, donde ha apreciado el crecimiento de su expupila. "Tiene mucho poderío. Está muy preparada y, lo que es más importante, disfruta mucho en el escenario. La Academia de OT le vino muy bien para seguir mejorando. Especialmente las clases de técnica vocal con Mamen. Y, claro, la orquesta fue también una gran escuela para ella porque ya estaba acostumbrada a cantar ante multitudes, como en la plaza Mayor de Vitoria, en los Sanfermines o en el Espacio Zity de Zaragoza. Naiara es imparable", indica Lasheras.

Como no podía ser de otra forma, prácticamente la orquesta Nueva Alaska al completo asistirán este viernes 21 de junio al concierto que Naiara ofrecerá junto a sus 15 compañeros de 'Operación Triunfo' en el Espacio Expo de Zaragoza. "Iremos al menos diez o doce de los dieciséis integrantes de la orquesta. Será un privilegio poder verla. A veces, me dice que echa de menos la orquesta y yo le contesto que no diga tonterías, que no tiene color, que siga disfrutando con este sueño hecho realidad que tanto merece", concluye.