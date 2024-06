Juan Manuel de Prada: "Picasso era un gran egoísta con una visión sádica de la realidad"

Este libro está muy conectado con ‘Las máscaras del héroe’. ¿Qué le dio aquella novela no solo de celebridad sino de mirada global sobre España?

Sin duda alguna, es una mirada iconoclasta sobre la historia de España, una mirada incómoda o áspera, y a la vez una mirada misericordiosa sobre aquellos artistas y escritores que han quedado aplastados o relegados por las visiones oficiales de la historia que dejan fuera a mucha gente. O que desprecian a mucha gente. Esa preocupación es una nota constante en mi literatura. Y desde luego evidente en ‘Lo que esconde la noche’.

¿Qué le llevó ahí, de nuevo? Había publicado el inmenso estudio de Ana María Martínez Sagi en dos volúmenes en Espasa… ¿Por qué ha querido volver a Fernando Navales, que aparecía en ‘Las máscaras del héroe’?

Bueno la investigación sobre Sagi me llevó a bucear en los archivos porque quise reconstruir su vida en base a las aportaciones documentales, de hemerotecas y archivos. Esto me lleva naturalmente a París para los años de la ocupación, de la II Guerra Mundial, ella vive en París, y voy a los archivos y descubro los archivos policiales: tanto los llamados Archivos Moscú, que son los archivos de la policía de París hasta los años 40 cuando llegan los nazis; los alemanes se los llevan a Berlín y luego los rusos, cuando llegan a Berlín, los llevan a Moscú. Y en los años 90 se los devuelven a Francia, por eso se llaman los Archivos Moscú, que son algo verdaderamente impresionante. Y luego también trabajé sobre los archivos de la prefectura, que son a partir de los años 40. El material que yo hallé ahí fue impresionante.

¿Y qué sucedió?

Ja ja ja. Me dije ya que he visto los archivos de Ana María Martínez Sagi voy a pedir los archivos de otros escritores y otros artistas que vivieron en París en estos años. Entonces me hice con una documentación muy valiosa, única, desconocida completamente. Y de ahí nace la idea de este libro.

¿Y la ficción, cómo Pedro Urraca le encarga a Navales esa especie de captación de creadores para la Falange?

Fernando Navales, claro, no existió. Es un personaje inventado y por tanto esa misión no existió ni me consta que hubiese una premeditación de captar a los exiliados desde España ni que colaborasen en las actividades culturales de Falange, pero el caso es que lo hicieron. No sé cómo lo hicieron ni por qué, pero lo hicieron. Vamos a ver: deduces porque lo hacen. Las circunstancias son muy difíciles, duras, el miedo y la indefensión, y yo creo que los exiliados a las conclusiones que llegan es que “si yo participo en las exposiciones de Falange o en las actividades culturales, de alguna manera aparto las sospechas de mí”. Creo que esa es la razón. ¿Cómo se hizo esto?

Eso queremos saber, sí.

No se sabe. No hay documentación que lo avale, pero indudablemente tuvo que haber gentes que los convencieran, ¿no? A veces capciosamente y entonces me pareció que esta era una buena premisa argumental. Una persona a la que se le encomienda que consigan que participen los artistas que había en París, no solo los exiliados, todos los que están allí no son exiliados.

Un ejemplo de ello sería Picasso: él no vivía allí, no era un exiliado y en su libro sale bastante malparado.

En efecto. Él no es un exiliado y es prácticamente el único que no participa, pero también sería grotesco: él no va a participar en exposiciones colectivas con mindundis, por decirlo así, con pintores de segunda fila o pintores desconocidos. Y sobre todo él sí que no tenía problemas porque el propio Hitler había dado la orden de que no se le molestase, tras la sugerencia del escultor Arno Breker, que le sugiere que ni se les moleste ni a Picasso ni a Cocteau, tan universalmente célebres que eso sería muy negativo para Alemania. Alemania concibe la ocupación de París como un gran escaparate ante el mundo. De hecho es muy llamativo a la condena al arte degenerado, en Francia se dejaba trabajar el arte degenerado. Insisto al III Reich le interesaba presentar París como el escaparate de una dominación benévola…

Que pareció darse durante un tiempo a juzgar por algunas fotos.

Durante el primer año la vida en París fue muy apacible porque los franceses, por mucho que luego se inventen una mitología, ni se mueven. Los franceses estaban muy tranquilos y los alemanes tenían la consigna de tener un trato muy benévolo con los franceses. Y esto empieza a cambiar poco a poco a raíz de los atentados de la Resistencia, y quienes los llevan a cabo son los comunistas. Cuando Hitler invade la Unión Soviética, Stalin les pide a los comunistas franceses que empiezan a atentar contra el ocupante.

Uno de los saboteadores, que aparece mucho, sería Manuel Viola.

Manuel Viola aparece en la novela bastante, aparece la novia que entonces tenía, Dita. En ese momento todavía no se dedica a la pintura. Aparece su labor en la falsificación de documentos, por su proximidad a César González Ruano, y también las falsificaciones de obra de arte. Viola fantasea mucho sobre estos años de París como casi todos los que lo vivieron. Casi todos mienten. Y Viola especialmente porque es el responsable de que se la haya atribuido a Ruano que entregaba judíos a los nazis. Y ahí Viola lo que está haciendo es una especie de exorcismo. Viola sí que se dedicó de forma activa a la venta de documentación falsa para salvar a los judíos. En eso también estuvo metida la Sagi.

Habla de otros aragoneses.

Sí, sí, claro. De Honorio García Condoy, al que llamaban el ‘Galápago’ (vivía encerrado en su concha y solo salía de vez en cuando), tenía fama de participar poco en las conversaciones, de ser perezoso y de vivir en su mundo. Debía ser un hombre muy calculador y prudente, digámoslo así. Y de pasada, por ejemplo, sale Raquel Meller.

¿No es un poco cruel con Picasso?

No, creo que no. Picasso era un gran egoísta sobre todo. Tenía un temperamento y una visión sádicos de la realidad. Hay una anécdota que no incluí en la novela: en ese momento alterna dos amantes, Dora Maar y Marie-Thérése Walter. Y les hace mismo regalo, el mismo vestido, las convoca a ambas en el mismo café haciéndoles creer que ha quedado con una sola de ellas para que ella se encuentren y se vean con el mismo vestido. Esto revela una mentalidad sádica clarísima. De todas maneras, más allá de las mujeres, que es el tema que hoy resulta más escandaloso, hay otras anécdotas: la muerte de escritor Max Jacobs. Cocteau le escribió una carta al embajador francés, y le pidió clemencia, y Picasso se negó a firmarla. Murió en el campo de concentración de Drancy.