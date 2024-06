Bunbury hace historia con un concierto antológico en el Madison Square Garden de Nueva York

"Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción. Así mi conciencia. Quedará mas tranquila. Así en esta banda decimos adiós". Se cumplían las dos horas de concierto en ese templo mundial de la música y del deporte que es el Madison Square Garden de Nueva York cuando Enrique Bunbury entonó visiblemente emocionado estos últimos versos para una velada única e irrepetible, los versos de '...Y al final'. Empuñando su micro dorado, tratando de capturar la energía que flotaba en el ambiente, en un abrazo virtual pero sentido con el público, consciente de que había hecho historia y había hollado un ansiado ochomil.

El niño que nació y creció en Zaragoza alimentado por mitos mal curados y embriagado por sueños de rock & roll por fin lo ha conseguido. Ese escenario que habían conquistado David Bowie, Elvis Presley, los Rolling Stones o Johnny Cash, en la noche de este martes 18 de junio de 2024 (tatúense la fecha en el corazón) se entregó al héroe aragonés. Pura leyenda.

Bunbury ingresó en escena entre atronadores vítores y, como no era una noche más, se dirigió a la audiencia para introducir el 'show' según mandan los cánones.: "New Yoooooork. Muy buenas noches a todos. Un verdadero placer estar con todos ustedes aquí en el Madison Square Garden. Les estoy muy agradecido por haber venido desde distintos lugares del estado de Nueva York, de Estados Unidos, del Caribe, de Santo Domingo, de Colombia, de Puerto Rico, de Argentina, de España, de México, de Honduras. Es un día muy especial para nosotros, no solo por tocar en este recinto que es mítico y antológico, sino por otras muchas razones personales y musicales. Tenemos un repertorio que va a recorrer canciones desde los primeros tiempos con Héroes del Silencio, con el Huracán Ambulante y todo Los Santos Inocentes. Espero que sea de su agrado".

Fue el preámbulo de un espectáculo total en el que, tal y como prometió, se posó sobre algunos de los momentos más soleados de su trayectoria, tanto con Héroes del Silencio como en solitario. Un guión musical calcado al de sus tres recitales en México y en Los Ángeles. La nostalgia de Héroes, siempre presente en la concurrencia, quedó saciada con 'Entre dos tierras' y 'Maldito duende'. Tampoco de olvidó de Mauricio Aznar y de Más Birras con la interpretación de 'Apuesta por el rock'n'roll'.

Lució algunos capítulos de su más reciente trabajo discográfico, 'Greta Garbo', con 'Nuestros mundos no obedecen a tus mapas', 'Invulnerables', 'Alaska' y 'Desaparecer'. Y, por supuesto, de su mágico e infalible cancionero recuperó 'Que tengas suertecita', 'El extranjero', 'Porque las cosas cambian' o 'Lady Blue'. Más madera en el fuego colectivo de la emoción de un concierto para la historia.

Resueltos los compromisos en Norteamérica, la caravana de Bunbury y sus Santos Inocentes se traslada ahora a España. El sábado 29 de junio recalará en el Wizink Center de Madrid con las entradas agotadas desde hace muchos meses. Y el sábado 6 de julio, la vieja Romareda de Zaragoza se reencontrará con este niño que cumplió sus anhelos y que es un héroe de leyenda.