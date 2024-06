Un tesoro para los fans de Enrique Bunbury con solo 100 copias a la venta

Enrique Bunbury afronta este martes 18 de junio uno de los conciertos más especiales de su carrera. Le espera, nada más y nada menos, que el Madison Square Garden de Nueva York, el muy probablemente más mítico escenario del planeta, tanto en el plano deportivo como musical. Un estreno para el que ha preparado una sorpresa muy especial para sus fans.

El diseñador Álvaro Pérez Gallardo, colaborador habitual del zaragozano y que también ha trabajado para Green Day, Coque Malla, Korn, Lana del Rey, Fountains of Wayne, Andrés Calamaro, Redd Kross, Luz Casal, Rayden o Joaquín Sabina, ha confeccionado un póster exclusivo del 'show' en la ciudad estadounidense del que únicamente se venderán 100 copias de forma exclusiva en el propio Madison Square Garden. Un objeto de colección que, a buen seguro, durará muy poquito. Ya hizo uno para el recital del pasado sábado en el histórico Forum de Inglewood de Los Ángeles y la recepción fue espectacular.

El propio diseñador ha presentado su creación con un vídeo en las redes sociales de Bunbury, en el que explica su inspiración y el resultado final. "El Madison Square Garden es una de las grandes mecas de la música. Desde 1968 han tocado los más grandes: Elvis Presley, John Lennon, Johnny Cash, David Bowie, los Rolling Stones, Metallica, Neil Young... Es un templo, ahí se va a peregrinar. Enrique va a tocar allí y había que hacer algo para conmemorarlo. Me parecía muy importante reflejar el techo del Madison Square Garden, que es una maravilla, parece una especia de circo y de noria. También quería centrarme en la cara de Enrique. Y he incorporado detalles, como la portada del disco 'Greta Garbo'. Es en papel de 280 gramos y solo va a estar en venta en el concierto, no en internet", asevera.

El artista aragonés, acompañado por su banda Los Santos Inocentes con Erin Memento, acometerá en el Madison Square Garden un espectáculo de unas dos horas de duración en el que hará un repaso de todas las etapas de su trayectoria, desde Héroes del Silencio hasta su último disco, 'Greta Garbo'. Tal y como sucedió en Los Ángeles, el mejicano Siddharta ejercerá de telonero.