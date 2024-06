Pedro Olloqui: "El ministro de Cultura tiene un susto que no se le tiene dentro del cuerpo"

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, lamentó este martes la falta de colaboración que asegura estar encontrando en el Gobierno español de cara a organizar actividades conjuntas por el bicentenario de Goya, que se celebrará en 2028. Según aseguró, desde el Gobierno de Aragón se ha intentado recabar la colaboración de instituciones como el Gobierno de España o la Diputación Provincial de Zaragoza y se ha encontrado con un muro de silencio.

En una comparecencia en las Cortes de Aragón que no aportó datos nuevos respecto a la presentación que se hizo el 16 de abril pasado, las palabras de Olloqui sobre esa falta de colaboración institucional sí que supusieron una novedad. En mayo, el presidente aragonés, Jorge Azcón, se mostraba conciliador y solicitaba esa cooperación de forma oblicua: "es el momento en que todos unidos, instituciones públicas y privadas, de manera coordinada y activa, coloquemos a Francisco de Goya en el lugar que se merece". Pero el tono de Olloqui este martes, al ser interpelado por esa falta de colaboración, fue distinto. "A nadie en Aragón ha podido pasarle inadvertido este proyecto (en referencia al programa conmemorativo por el bicentenario). Eso es imposible -subrayó-. Pero nos hemos encontrado con que el Gobierno de España no se ha dado por aludido. Bueno, quizá sea solo una cuestión de tiempo, vamos a esforzarnos en que se incorporen. Pero por ahora no hemos tenido respuesta a la invitación formal del presidente de la Comunidad Autónoma. Tenemos problemas también porque el Gobierno es débil. Este es un ministro (en referencia a Ernest Urtasun) que forma parte de un partido minoritario en un Gobierno de coalición, y el presidente del Gobierno de España desconfía de ese ministro y le ha montado una oficina a modo de comisariado político en Moncloa para asuntos culturales. Y ese ministro tiene un susto que no se le tiene dentro del cuerpo, y no está para atender a aragoneses. Y mi esfuerzo es que atienda a los aragoneses y a las aragonesas, porque estamos de parte del ministro y de parte del presidente del Gobierno de España, pero sobre todo estamos de parte de los aragoneses y las aragonesas. Si se aclaran un poco y se tranquilizan un poco en el Gobierno de España estoy seguro que va a ser fácil porque nuestra disposición es buenísima". Olloqui reclamó la colaboración y ayuda de todos los grupos políticos de la cámara regional, y especialmente del PSOE, porque "Madrid es demasiado fiero y poderoso para que nos enfrentemos a esa maquinaria".

El director general de Cultura jugó a lo largo de toda su comparecencia con la imagen de que la plaza del Pilar, en 2028, será "una Expo en torno a Goya", una Expo en la que los 'pabellones' serían el museo de la Fundación Ibercaja, la Lonja, El Pilar, el palacio arzobispal y los dos centros en los que está trabajando el Gobierno de Aragón, un 'centro museográfico' en el edificio de los antiguos juzgados, y un 'centro de proyecciones inmersivas' en la antigua iglesia de San Juan de los Panetes. Aseguró que el programa conmemorativo ya se ha iniciado, con una exposición de grabados de Goya en Teruel y apuntó algunas de las líneas de trabajo del programa: la música y la jota en tiempos de Goya, Galdós y Goya, la recreación de los frescos perdidos de San Fernando, la vida cotidiana en tiempos de Goya o incluso el papel de la mujer en época del pintor. Aseguró que las acciones más importantes este año serán la exposición de los goyas del Museo de Zaragoza en la Aljafería y la conmemoración del 250 aniversario de las pinturas de la Cartuja de Aula Dei. Y cifró el presupuesto autonómico para la conmemoración en 10 millones de euros.