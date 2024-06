Luis Tabuenca: "Un piano, un ordenador o una rueda de bicicleta son instrumentos musicales"

El compositor y percusionista aragonés Luis Tabuenca (Zaragoza, 1979) acaba de publicar el primer disco de su ciclo ‘Naturstudium’ en el prestigioso sello neoyorquino Mode. Para componer y grabar el tercero recibió el año pasado una de las codiciadas becas Leonardo para investigadores y creadores culturales.

Pensábamos que la batería ya era un instrumento cerrado, concluso, pero usted le encuentra nuevas sonoridades. La batería, al igual que muchos otros instrumentos musicales, se ha ido estandarizando con el paso del tiempo. Pero no era así al principio. De hecho, era un instrumento totalmente abierto. En mi caso, trato de entender cómo ha evolucionado para proponer nuevos desarrollos que se alejen de la estandarización tanto técnica como estilísticamente.

Además, compone óperas. Valoro la ópera como un espacio que posee infinitas posibilidades creativas y que te permite la colaboración con otros artistas y disciplinas. En pleno siglo XXI, ha de ser un reflejo del momento que nos toca vivir, cuestionando continuamente los límites del género y su definición, y tratando de ser cada vez más sostenible, inclusiva, diversa y accesible. Hasta la fecha he compuesto dos óperas, ‘Hor’ (2019) y ‘Dreamtime’ (2022) y actualmente estoy preparando la tercera. En ‘Hor’, el libreto se basa en un cuento de Michael Ende, y en ‘Dreamtime’ el libreto fue escrito por Gonçalo Tavares.

Tiene un tema en el que incluye el sonido del agua cayendo sobre el instrumento. ¿No es demasiado esnobismo? Muchos no lo van a entender. En mis obras me gusta crear situaciones de caos controlado para permitir un diálogo sonoro en tiempo real. A estas situaciones las llamo ‘pulsos vivos’ porque intervienen en la obra y crean una conversación con lo que hace el intérprete. Este es el caso de las obras con gotas de agua, donde las gotas que caen sobre el instrumento interactúan con la partitura, igual que si se tratara de una obra de música de cámara.

¿Por qué la percusión? A los 6 años comencé tocando el violín y después el saxofón. La percusión vino porque teníamos una batería en casa que la compraron mis padres porque mi hermano Carlos estaba estudiando percusión en el conservatorio. Más tarde me matricularon a mí, y fue allí donde encontré el aliado perfecto para mis aventuras sonoras. La percusión clásica-contemporánea constituye una fuente inagotable de recursos sonoros y conceptuales, que pueden ser aplicados a cualquier objeto. Eso es quizás, lo más fascinante de todo, que cada persona puede crear su propio camino.

Desde hace 10 años trabaja con ruedas de bicicleta. ¿Qué musicalidad, qué timbre le ofrecen?

Para mí un instrumento musical es aquel objeto por medio del cual hacemos música. Es una herramienta que nos permite comunicarnos a través de sonidos. Y en esta definición caben por igual un piano, un ordenador, la voz humana, o una rueda de bicicleta. No creo que sea tan importante el instrumento en sí, sino lo que eres capaz de expresar a través de él. De este modo, la rueda de bicicleta, o cualquier otro objeto sonoro, los utilizo de la misma forma que si trabajara con un saxofón o un violín. Me interesa explorar el rango de posibilidades sonoras que me ofrece ese instrumento, dejando de lado la tradición, y deseando que surja lo inesperado.