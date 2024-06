Kase.O lanza una sidra con manzanas de su pueblo

Kase.O ha demostrado en los últimos tiempos sus inquietudes en el mundo de los negocios. Además de su faceta musical, el rapero zaragozano también se ha introducido en el mundo de la hostelería, con la apertura de una coctelería junto a la plaza del Pilar. Ahora se lanza a otra aventura, la creación de su propia sidra.

En un vídeo compartido en sus redes sociales el músico aparece embotellando esta sidra que llevará su nombre. "Aquí estoy embotellando mi nueva línea de sidra y no es broma. Me he asociado con la sidrería Iruin (de San Sebastián) y con Astiazaran. Lo hacemos al método tradicional", explica.

Una de las peculiaridades del producto es que buena parte de la materia prima, de las manzanas, proceden de Azuara, la localidad zaragozana de la que es hijo adoptivo y en la que tiene su propio cabezudo en las fiestas. "El 20% de las manzanas proceden de un pequeño terreno que tengo con cinco manzanos. También estuve pisando las manzanas porque, no sé si lo sabíais, las manzanas también se pisan, como las uvas. Hemos dejado fermentar el zumo y ahora embotellamos esta sidra que está deliciosa. ", indica.

Según revela Kase.O, se tratará de una 'edición limitada' de unas 3.300 botellas que van a agotarse muy pronto debido al interés que han despertado en Estados Unidos. "Van a quedar muy poquitas para España porque se van a ir casi todas a Nueva York, donde tenemos mucha clientela ya que se están aficionando a la sidra", asevera.

Finalmente, el rapero comparte la emoción que supone esta iniciativa: "Mi sueño de sidra de Kase.O ya es real, lo estáis viviendo en directo. Todo lo que hago es con amor y alegría, solo para alegraros un poquito la existencia".

Cabe recordar que próximamente también verá la luz la primera incursión de Enrique Bunbury en el mundo del vino, que se ha decantado por el Txakolí, que se elabora a partir de uvas de la variedad Courbu, denominadas en España como hondarrabi zuri (blanca) y hondarrabi beltza (tinta; esta última mucho menos extendida).