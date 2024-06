Estas son las canciones que se interpretarán en el concierto de Operación Triunfo en Zaragoza

El próximo viernes 21 de junio miles de seguidores de Operación Triunfo asistirán al concierto que los 16 concursantes de la última edición del 'talent show' ofrecerán en el Espacio Expo de Zaragoza. Una oportunidad para ver en directo a dos destacados participantes aragoneses, Naiara (la ganadora del programa) y Juanjo Bona (finalista).

Zaragoza acogerá una gira que arrancó en Bilbao y cuya escala más reciente fue el pasado fin de semana en Granada. En todas las citas celebradas hasta ahora, el repertorio que se aborda es muy parejo. Cuenta con unas 40 canciones que son interpretadas tanto de forma individual como colectiva o en parejas.

El 'show' arranca con todos los concursantes entonando 'Libertad', de Nil Moliner, el tema con el que también arrancó la gala 1 del espacio televisivo. Naiara, como ganadora, tiene una destacada presencia. Canta en solitario 'Tómame o déjame' de Mocedades; 'Salvaje' de Nathy Peluso junto a Ruslana; 'Para no verte más' de La Mosca con Álvaro Mayo; 'Corazón hambriento' de India Martínez con Lucas Curotto (uno de los momentos más esperados del 'show'); y 'Let's get loud' de Jennifer Lopez.

Juanjo, uno de los cantantes más carismáticos del grupo, también tiene protagonismo. Dispara los corazones cuando aborda junto a su pareja Martin 'God only knows' de los Beach Boys; 'A tu vera' de Lola Flores junto a Salma; 'La vida moderna' de Veintiuno junto a Paul Thin; 'El patio' de Pablo López en solitario; y 'Unholy' de Sam Smith junto a Bea Fernández y Álvaro Mayo.

Otras canciones que forman el 'setlist' son 'La canción más hermosa del mundo' de Joaquín Sabina a cargo de Omar Samba; 'Tiroteo' de Marc Seguí con Martin Urrutia; 'Dragón' de Lola Índigo con Denna; 'Acalorado' de Los Diablos con Lucas Curotto y Omar Samba; 'River deep, mountain high' de Ike & Tina Turner con Bea Fernández; 'Inmortal' de La Oreja de Van Gogh con Ruslana y Martin Urrutia; 'A song for you' de Amy Winehouse con Suzete; 'Sweet Caroline' de Neil Diamond en grupo; 'Eye of the tiger' de Survivor con Lucas Curotto y Bea Fernández; 'Bailemos' de Dani Fernández con Álex Márquez; 'Young hearts run free' de Candi Stanton con Bea Fernández y Suzete; 'Cuando zarpa el amor' de Camela con Salma; 'Padam padam' de Kylie Minogue con Violeta y Denna; 'Walk like an Egyptian' de Bangles con Ruslana, Chiara y Bea Fernández; 'Please don't go' de KC and the Sunshine Band con Álvaro Mayo; '¿Y cómo es él?' de Perales con Cris.

La velada prosigue con 'I kissed a girl' de Katy Perry con Chiara Oliver y Violeta; 'Dime' de Beth en grupo; 'Mía' de Belén Aguilera con Chiara Oliver; 'Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45' con Paul Thin y Ruslana; 'I drove all night' de Cindy Lauper con Álvaro Mayo y Cris; 'Blue lights' de Jorja Smith con Violeta; 'Alors on danse' de Stromae con Martin Urrutia; 'Escriurem' de Miki Núñez con Martin Urrutia y Chiara Oliver; 'One way or another' de Blondie con Lucas; 'Slomo' de Chanel con Ruslana; 'Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57' con Paul Thin; 'Historias por contar' en colectivo; y, finalmente, 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52', también en grupo.