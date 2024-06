La cobra de un bailarín a Naiara en el concierto de OT en Granada

El próximo viernes 21 de junio el Espacio Expo de Zaragoza acogerá el concierto de los 16 participantes de la última edición de Operación Triunfo, entre los que se hallan los zaragozanos Naiara Aznar (ganadora) y Juanjo Bona (finalista). Una cita que forma parte de una gira que arrancó en Bilbao y que el pasado sábado recaló en Granada.

En el 'show' en tierras andaluzas se produjo una curiosa situación que ha sido compartida por Operación Triunfo en su cuenta oficial de Instagram. La protagonista es precisamente Naiara, quien, en la interpretación de una de las canciones de la velada, 'Let's get loud' de Jennifer Lopez, recibió una cobra de uno de los bailarines, de nombre Luis. La aragonesa cogió cariñosamente por la mandíbula al integrante del cuerpo de baile para darle un 'piquito' y este se alejó frustrando el beso, un hecho que no pasó desapercibido para el público ni por Naiara, quien en tono jocoso dijo: "Me ha hecho una cobra, eh". Eso sí, poco después, ambos se dan un beso en los labios en son de paz.

Una imagen que se ha convertido en viral en las redes, generando muchos y variados comentarios. "A Naiara no se le hace la cobra. Menudas risas. Gracias por el show", dice una fan. "Me encanta la secuencia. Sois los dos buenísimos", espeta otro. "Luis, lo has arreglado muy bien", apunta otro. "Sin embargo, a nuestro Juanjo nadie le rechaza, a él le buscan todos", asevera otro internauta.

El próximo viernes, en la capital aragonesa, se podrá comprobar si esta 'historia' tiene continuidad sobre el escenario del Espacio Expo. Además de Naiara y Juanjo, también actuarán Violeta, Suzete, Salma, Ruslana, Paul, Omar, Martín, Lucas, Denna, Cris, Chiara, Bea, Álvaro Mayo y Álex Márquez.