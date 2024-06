El DJ italiano Joseph Capriati será el encargado de cerrar el Monegros Desert 2024

El Monegros Desert, que este 27 de julio celebrará su 31º aniversario, está descubriendo los últimos detalles que quedan pendientes sobre su programación. Si la semana pasada anunció que el DJ oscense Andrés Campo sería el encargado de abrir la programación, ahora revela el nombre del responsable de cerrar el festival.

El elegido es un peso pesado de la escena electrónica, el italiano Joseph Capritati. Nacido en Caserta en 1987, ha mostrado en sus redes sociales su emoción por tener el privilegio de protagonizar la, muy probablemente, sesión más especial de toda la jornada en tierras monegrinas.

"Al hablar del Monegros Desert, me vienen muchas emociones. Tenía el sueño de pinchar alguna vez allí. Esta oportunidad de cerrar el festival cierra también un círculo en mi carrera desde la primera vez que actué en Elrow en 2010. Este año tengo el privilegio de bajar el telón del Monegros Desert, de lanzar mi mensaje musical en clave tecno", explica.

El transalpino avanza cómo será su actuación en el escenario principal, el Templo del Sinido: "Voy a hacer una sesión con esencia de rave. Se van a escuchar cosas que ni yo mismo me espero. Voy a experimentar algo que nunca he tenido la oportunidad de hacer. No fallaré a las expectativas. Va a ser algo fuerte".

En 2023 el encargado de cerrar el Monegros Desert fue el aragonés Andrés Campo, que contó con la colaboración especial de Kase.O. Miles de personas asistieron a esa despedida del festival, en la que se crea un ambiente muy especial, como en 2024 comprobará Joseph Capritati.