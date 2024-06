Carrie Preston, protagonista de 'Elsbeth': "Que te subestimen es un superpoder"

Carrie Preston es la protagonista de 'Elsbeth', el spin-off de 'The Good Wife' y 'The Good Fight' con el que, finalmente, ha conseguido su primer papel protagonista gracias al personaje que le valió, allá por 2013, su primer y hasta ahora único Emmy. "Nadie esperaba que fuera a conseguir un papel principal", reconoce con ironía la actriz que da vida a la peculiar abogada Elsbeth Tascioni y que llega a asegurar, incluso, que en estos tiempos ser subestimada es "un superpoder".

"En Hollywood, generalmente, los papeles principales de las series son para actores jóvenes o para las grandes estrellas de cine", explica Preston en un encuentro organizado por Movistar Plus+, plataforma en la que está disponible la primera temporada de la serie, con espectadores y varios medios de comunicación, entre los que se encontraba Europa Press. Ahora que, a sus 57 años y tras una amplia trayectoria como secundaria, la actriz ha conseguido este protagónico en 'Elsbeth', lo aprecia desde la "humildad", y critica a los intérpretes "que dan por sentado tener estas oportunidades".

En este caso, la serie emplea a actores curtidos en papeles cómicos dentro de una trama procedimental "al estilo Colombo" cuyo motor son los asesinatos que resuelve la protagonista. "Es una comedia dentro de un drama, que trata temas inherentemente políticos", observa la estadounidense.

Al comparar la serie creada por Michelle y Robert King con las anteriores 'The Good Wife' y 'The Good Fight', Preston destaca que aquellas eran ficciones "marcadamente políticas", mientras que 'Elsbeth' esconde su crítica tras los códigos de la comedia.

Y es que, en esta serie de CBS, renovada ya para una segunda temporada, cada capítulo arranca con un asesinato perpetrado por personajes de las altas esferas de Nueva York. "Exploramos como la clase alta pretende salirse con la suya y librarse cuando cometen un asesinato, o un delito", sentencia la intérprete.

Elsbeth, que apareció únicamente en 14 episodios de los 159 que tuvo 'The Good Wife', es uno de esos personajes que, aunque no gocen de muchos minutos en pantalla, dejan una gran impronta en la audiencia. No en vano, con este rol ganó el Emmy a mejor actriz invitada en una serie dramática en 2013 y volvió a estar nominada en 2016. La actriz desgrana este fenómeno, que provoca que la audiencia quiera "saber más sobre el personaje", como "la relación entre lo que hay escrito en el guion" y un intérprete que sepa "llevar a la pantalla" lo que requiere el papel.

Sin embargo, para una actriz acostumbrada a interpretar personajes secundarios, el salto a un papel protagonista siempre había sido algo que, en palabras de Preston, no se había "permitido soñar que fuera a ocurrir" y por lo que, a día de hoy, confiesa que se sigue "pellizcando" para confirmar que no está soñando. "Se me habría roto el corazón si no hubiera ocurrido", asegura.

Segunda temporada con 20 capítulos

En las series previas del matrimonio King, Preston explica que la abogada a la que da vida "estaba allí para aportar algo extra a los personajes principales", mientras que en 'Elsbeth' ha podido desarrollar un personaje que espera poder "profundizar" y "enriquecer" más en la siguiente temporada. Además, la actriz confirmó que la segunda entrega de la ficción tendrá el doble de episodios, 20, y que espera que el rodaje sea "como una maratón", debido al gran trabajo que requiere sacar adelante una serie de este calibre.

Su personaje, Elsbeth Tascioni, es una mujer poco convencional, una astuta abogada que ayuda a la policía a resolver crímenes y que, al igual que Preston, no se avergüenza de "llevar colores llamativos" o de "hacer locuras a veces". La intérprete sugiere que la gente "no debería tener miedo a dar su opinión, a hablar de corazón más a menudo" y que tendrían que "ser más alegres y optimistas".

Creada y producida por Michelle y Robert King, 'Elsbeth' está producida por Liz Glotzer y Jonathan Toins. Junto a Preson, el reparto principal lo completan Wendell Pierce ('The Wire','Jack Ryan') y Carra Patterson ('Socios y sabuesos'). La serie cuenta en cada capítuloc con estrellas invitadas como Stephen Moyer, Jane Krakowski, Linda Lavin, Jesse Tyler Ferguson, Retta, Blair Underwood, Gloria Reuben, Gina Gershon, Keegan-Michael Key, Elizabeth Lail, Arian Moayed y Laura Benanti. La primera temporada de 'Elsbeth' está disponible en Movistar Plus+.