Los Bartolomés: "No hay mayor comedia que el día a día"

La tercera edición del Festival Enluquecidos ‘de mucho humor’ presentó ayer en Luco de Jiloca su tercera edición, que este año tendrá lugar del 30 de agosto y al 1 de septiembre, y contó entre otras actividades con la actuación de Los Bartolomés, un dúo de humoristas compuesto por Mariano y Marta Bartolomé, padre e hija, que en su ‘show’ ‘Humor generacional’ llevan al escenario divertidas situaciones cotidianas que comparten en su día a día y que muestran al público en forma de espectáculo.

Mariano Bartolomé cumple este año sus bodas de plata como monologuista. Comenzó en 1999, año en que nació su hija Marta. Mariano estuvo al frente del Juan Sebastián Bar, un templo del humor en la capital aragonesa que, tras un cierre motivado por la pandemia, trasladó en 2021 su sede a otro local, el Refugio del Crápula. Hoy, a las 19.00, Mariano y Marta vuelven a hacer gala de su ‘Humor generacional’.

Era inevitable que la hija siguiera los pasos del padre. «Desde pequeña estaba en el Juan Sebastián Bar y hacía los deberes en la barra mientras actuaban los cómicos. Así que a nadie le ha sorprendido que me dedique a la comedia», cuenta Marta.

El dúo Los Bartolomés nació justo antes de la pandemia, unos días antes del confinamiento, cuando Mariano cumplió 50 años. En una celebración en el Juan Sebastián Bar, en la que iban pasando por el escenario varios amigos monologuistas, Marta se animó y lo que iba a ser una pequeña intervención de un minuto se convirtió en un cuarto de hora, Todavía se recuerda como uno de los momentos más divertidos que se han vivido en el mundo de ‘stand up’ zaragozano.

«En ese momento dije: ‘¿Esto es para mí?’», rememora. Y así es como ambos han llegado a pulir el espectáculo ‘Humor generacional’, que enriquecen con sus propias vivencias, con ese divertido choque generacional padre-hija. «Partimos de lo que nos pasa a nosotros y a todos los padres e hijas, en general. El público se identifica con muchas de las situaciones cotidianas que aparecen en el espectáculo», añade Marta.

«El 90% de lo que contamos es verdad. No hay mayor comedia que el día a día. Nuestro ‘show’ es para todos los públicos. Cuando vienen familias, se forman dos bandos: los que se ríen con mis chistes y los que se ríen con los de Marta», explica Mariano.

«Yo me he criado en sus referencias, pero él no se ha criado en las mías. Sin embargo, nos hacen gracia las mismas tontadas», subraya Marta. Para que todo cobre sentido es fundamental la labor de una guionista en la sombra, María, también hija de Mariano, y a quien Marta llama ‘hermánager’, que contribuye a que el espectáculo siga alimentándose de los descacharrantes encuentros y desencuentros generacionales de Los Bartolomés.