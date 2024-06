Los Premios Danzante del Festival de Cine de Huesca vuelan hacia Irlanda, México, Irán y Reino Unido

El cortometraje irlandés 'Calf' de Jamie O'Rourke; el mexicano 'La cascada', de Pablo Delgado y la coproducción de Irán y Reino Unido 'A move' se han alzado con los Premios Danzante del 52º Festival Internacional de Cine de Huesca. Estas producciones se han impuesto en los concursos Internacional, Iberoamericano y Documental respectivamente, consiguiendo así un premio en metálico de 5.000 euros y la preselección directa para los Óscar, gracias a que el certamen altoaragonés es uno de los seis en España que califican directamente para estos galardones. Competían 78 trabajos provenientes de 30 países

El Festival ha dado a conocer este sábado, última jornada del certamen, el palmarés de una edición que ha sido "mágica", según ha manifestado su directora, Estela Rasal. El jurado del Concurso Internacional ha encumbrado con su máximo reconocimiento a 'Calf', de Jamie O'Rourke por "un guion sorprendente que permite al espectador avanzar hacia una reflexión sobre la justicia, sobre la violencia y considerarlo técnicamente brillante, con una narrativa que permite cuestionar desde el cine la realidad así como una fotografía y una actriz Isabelle Connolly excepcionales".

El Premio Danzante Internacional de Animación es para 'Matta und Matto', dirigido por Bianca Caderas y Kerstin Zemp, de Suiza, por abordar temas como la dependencia y la necesidad de contacto humano usando el arte de la animación".

La Mención Valores Humanos ‘Francisco García de Paso’ es para la coproducción de Francia y Bélgica 'Pavane', por ser un cortometraje que muestra los desafíos sociales, no solo desde la lucha, sino dándole valor a lo humano y la cultura popular.

Los cineastas Nata Moreno, de España y João Gonzalez, de Portugal, así como Eric Roux, presidente de la asociación Sauve Qui Peut le Court Métrage' (entidad que organiza el Festival de Clermont-Ferrand), encargados de decidir el palmarés en este apartado, han incluido también una Mención Especial para el cortometraje filipino 'Cross my heart and hope to die' de Sam Manacsa.

El jurado del Concurso Iberoamericano ha otorgado el Premio Danzante al cortometraje mexicano 'La Cascada,' de Pablo Delgado, "por ser una obra original con una técnica y fotografía muy personal cuya historia metafórica abre un fuerte interrogante en el que las emociones conectan con las experiencias humanas".

El Danzante Iberoamericano ‘Cacho Pallero’ es para la española 'La gran obra', de Álex Lora. Se trata, según el jurado de "un trabajo inteligente en el que la diferencia entre clases sociales se transforma en una exploración de nuestra capacidad de ir más allá de los prejuicios, de reconocer los malentendidos que generan una peligrosa ilusión de distancia entre una vida y otra". Se han otorgado menciones especiales a los cortometrajes 'Ruído da pele' (Brasil), de Gustavo Milan y 'La asistente' (Perú), de Pierre Llanos.

La tercera de las categorías a concurso, dedicada al Documental, ha premiado la coproducción de Irán y Reino Unido 'A move', de la iraní Elahe Esmaili. Cyndi Portella, responsable de programación de cortometrajes del Festival de Biarritz de América Latina; Jesús Garcés, de México y la directora del Festival de Espiello, Patricia Español, han destacado la obra "por proponer un punto de vista íntimo de cómo lo político impregna las relaciones familiares en el contexto represivo actual en Irán".

El Danzante Documental Iberoamericano ‘José Manuel Porquet’ es para la coproducción de España y Estados Unidos 'You play my father', de Javier Marín, Guillermo Roqués y Rafa Honrubia. El jurado ha otorgado una mención especial para la española 'Aitana', de Marina Alberti.

La 52ª edición del certamen oscense completa su listado de ganadores con las mejores óperas primas, uno de los aspectos que nunca se descuidan en la cita decana del séptimo arte en Aragón. Esta responsabilidad recae en el jurado joven, que este año distingue en Iberoamericano a la española 'Las plantas no duermen', de Frederico Custódio, "por hablar de temas esenciales y controvertidos de la vida.

Dentro del concurso Internacional eligen a 'Torn,' coproducción de Suecia y Dinamarca, de Jahfar Muataz, mientras que en Documental optan por 'The veiled city', de Reino Unido y dirigida por Natalie Cubides-Brady.

El palmarés se completa con el premio del público y el de mejor guion. El primero (patrocinado por Aragón TV) ha sido para 'Pequeño' de Meka Ribera y Álvaro G. Company, mientras que el segundo es para el filme español 'Aunque es de noche', de Guillermo García López.