¿España? Los favoritos son otros o la teoría del centrocampista libre, el de ocho ojos

Iván Rakitic, ese futbolista fantástico que puso oficio y calidad con la mejor Croacia (perdón Suker & cía), dice en 'El País' que el centrocampista que más le gusta es el que está en todas partes, «el centrocampista libre, el que tiene ocho ojos». España tiene algunos de esos: Pedri, sobre todo, recuperado y un poco encorajinado, Fabián y Olmo, todos ellos secundados por Rodri, el eje, el organizador, la brújula elegante, y acrecentado en el City.

España no es favorita, aunque haya ganado la Uefa Nations League de 2023 a ese hueso que es la Croacia de Kovacic, Brozovic, Gvardiol y Modric, ese director de orquesta menudo y genial que posee tempo y batuta de oro. La favorita, así, por calidad y físico, por Griezmann y Mbappé, es Francia, pero todos sabemos que nadie gana de calle, ni siquiera con la fortuna de su parte. España la tuvo y tumbó en los penaltis a Croacia, con la que empieza hoy su odisea alemana.

Un culebreo del destino ha acudido a mejorar la defensa de la Roja y a equilibrarla: lesionado el enigmático Laporte, dejará su sitio a Nacho, que integrará una zaga por el centro más sensata con Le Normand. Todo lo demás es una amalgama de oficio, carácter, trabajo, imaginación y fantasía. Arriba, en los costados, como decía Arsenio Iglesias, dos centellas que burlan hasta su sombra y su escorzo: Nico Williams y Lamine Yamal. Son distintos y complementarios: Nico es veloz y dribla a la carrera; Yamal es malabarista y un maestro del pase a contrapié, tiene la osadía del bullidor insaciable del recreo. Habrá que darles confianza, balones y sacar el librillo de Luis Aragonés y de Cruyff: «Atrévanse».

El grupo de España es difícil y hay que entrar con paso decidido. Hay equipo, un buen elenco en todas las líneas. Y eso sí, si somos frágiles en el centro, si no contenemos la embestida rival, si nos destrozan el orden, piensen en Del Bosque, que acomodó un doble pivote genial con Busquets y Xabi Alonso. No descarten aquí otra pareja: Zubimendi y Rodri. Francia es la favorita, pero no hay que marginar a Alemania, que rendía ayer homenaje a su mejor futbolista de todos los tiempos y a un gran preparador: Beckenbauer. Vuelve Kroos, intentará mezclar bien con Gündogan y Musiala, y tienen otra estrella en ciernes: Wirtz. A los anfitriones no les sobra nada; hasta Kimmich se desplomó tras la pandemia. Es otro y un extraño ante el espejo.

Portugal tiene un gran míster y un equipo correoso y fantástico con Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Félix, Ruben Dias y su perito de tempestades Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo, ya se sabe, es ferozmente competitivo. Por nombres, Portugal mete miedo. Otro equipo prometedor será, cómo no, la Inglaterra de Bellingham y Harry Kane, otro ilustre veterano. Eso sí, veterano veterano veterano Pepe, el central luso que se ha redimido de sus marrullerías con la edad: 41 años.