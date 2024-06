‘Pa’ mi genio’: Carmen París, los moldes rotos y el aplauso de Alejandro Sanz

Carmen París es puro carácter, rasmia, fuego y sentimientos a flor de piel. La artista nació en Tarragona, pero considera a Utebo su hogar: allí creció y vivió durante muchos años, hasta que la vida la condujo a Madrid, donde continúa. Su larga carrera en el mundo de la música tiene, sin duda, un punto catártico: la salida al mercado de ‘Pa mi genio’ en 2002. Un disco que torció cuellos y soliviantó quijadas en toda España, hechizó a los amantes de las mixturas bien hechas y mosqueó a los puristas más recalcitrantes por su carácter revisionista de la jota. Lo cierto es que Carmen hizo un discazo, que sigue sonando fresco a día de hoy.

"Lo que pasa con ‘Pa’ mi genio’ –explica la artista desde su domicilio madrileño– es que supuso un compendio de toda mi vida hasta ese momento, llevaba cinco años incubándolo con Coco Fernández. Habíamos trabajado juntos para teatro, audiovisuales… recuerdo uno que salió con el HERALDO sobre la Semana Santa en 1998 y vendió 12.000 copias, era de Jesús Lou. Mi primer éxito comercial –ríe– con un tema que cantaba en misa en Utebo, arreglado con Coco en mi casa de San Pablo. Un hogar musical: paloteaos en la plaza, los gitanos cantando bajo mi balcón… era el ambiente propicio".

Carmen se apuntó a clases de baile flamenco en una academia de baile flamenco en la calle Doctor Palomar, que llevaba Carmen Carrasco. "Allí estaba de profesor Miguel Ángel Berna. Un día me dijo que le habían hablado de mí, que necesitaba una música para su forma de bailar la jota. Aluciné. Le compuse ‘Savia nueva’ y le gustó, pero nunca la bailó: se produjo mucho tiempo después. A mí me gustaba la jota por las que me enseñó mi padre y las que hacía la rondalla de Utebo".

Los acontecimientos se iban sucediendo, y de cada paso brotaba una semilla para el futuro disco. "Vino Antonio Canales a dar un cursillo. Planeaba un espectáculo con Berna y mis composiciones: tampoco se hizo, pero aquellos tangos flamencos me inspiraron en ‘Pa’ mi genio’, junto a lo aprendido en las orquestas y en el mundo del jazz. Era 1997. Al mismo tiempo había estado centrada en el disco de Willy Giménez y Chanela con Coco, y cada miércoles actuaba en la Morocco de Madrid con Copi al piano, cantando estandáres de jazz".

Un escalón más

El primer ‘Pa’ mi genio’ se grabó en mayo de 1999 y salió en 2001, con Chano Domínguez al timón. "Mi amiga actriz Cristina de Inza me prestó sus ahorros para hacer el disco. Yo había venido a Madrid con Ludmila Mercerón para hacer coros con el grupo Adiós Jumbo en la Moby Dick, pero el día anterior se suspendió. Yo ya había quedado con Áurea Martínez para ir al estreno de ‘La niña de tus ojos’, de Trueba. Algo curioso: yo estaba entonces haciendo el espectáculo de ‘Carmen La Nuit’ de Alfonso Plou y usaba un vestido de coplera muy curioso, que resultó ser igual al que llevaba Penélope Cruz en la película".

Tras el estreno había fiesta: allá se fueron las dos amigas. "Estaba Luis Alegre y una big band con espontáneos cantando. Resulta que Áurea vive en Lavapiés junto al Candela, un lugar emblemático de flamenco en Madrid. Yo llevaba la maqueta que había grabado con Coco en el estudio de Juani, Sin/ConPasiones, que estaba pared con pared en el bar Central de Zaragoza. En la maqueta salían ‘Savia nueva’, ‘Pa’ mi genio’ y ‘No me vas a embolicar’; se la enseñé al dueño del Candela a las dos de la mañana y le encantó. "Pero tú de donde has salido, chica?", me dijo.

Hablando con el hostelero, Carmen confesó que había pensado en contactar a Chano Domínguez para grabar esas canciones con otro aire. "Había oído sus ‘Coplas de madrugada’ con Martirio, y le pregunté al dueño del Candela si sabía como contactarle. Me dijo: "muy fácil, está entrando por la puerta ahora mismo". De película, ¿no? Como dice el dicho: cuando el alumno se siente preparado, aparece el maestro".

La casualidad trocó en conversación súbita y prolongada. "Le hablé de la conexión musical de la jota aragonesa y las alegrías de Cádiz, y quedamos en volver a charlar. Con sus músicos y los ahorros de mi amiga, que le devolví cuando le vendí más tarde el disco a Warner, grabamos ‘Pa’ mi genio’. Con el tiempo sacaríamos un doble, con el ‘Pa mi genio’ final y el que grabé con Chano’.

Carmen París tanteó varias discográficas para sacar adelante el disco. "Yo tenía mucha confianza con Mercedes, que llevaba antes el Teatro del Mercado; resulta que es tía del cazatalentos Capi, que lanzó en su día a Alejandro Sanz y Mecano. Cuando tuve mi disco grabado, se lo conté y ella le habló de mi a su sobrino".

Palabra de Alejandro Sanz

Una noche, mientras cenaba comida china, a Carmen le sonó el teléfono, y era Capi. "Me saludó muy simpático, hablamos de mi tía, y quedamos en volver a hablar. Sin embargo, el que llamó a los pocos días fue Alejandro Sanz: Capi le había puesto mis canciones y quería felicitarme. Enseñó mi disco en Warner, me llamaron, negociamos y tras asesorarme, firmé. Solamente puse como condición que compraran el disco de jazz de Chano, para devolverle a Cristina sus ahorros antes de dar más pasos: accedieron".

Tras trabajar inicialmente con Gonzalo Lasheras y Carlos Jean en el nuevo ‘Pa’ mi genio’, Carmen acabó haciendo equipo con el productor Larry García. "Estaba retirado, pero quiso sacarlo adelante, y aprovechó parte del trabajo de Gonzalo. Hizo un gran trabajo. Así y todo, me esperaba palos en Aragón por ser el disco como era, pero el éxito en casa me sorprendió. Había salido el 1 de abril de 2002; a los tres meses de sacar el disco, Warner lanzó la edición doble junto con el que grabé con Chano. Un tiempo muy feliz".