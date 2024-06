Eneko, nombrado hijo adoptivo de Alfajarín y jurado de un concurso de migas

Eneko Fernández de Garayalde ha participado en muchos actos públicos desde que el año pasado conquistó la undécima edición de 'Masterchef'. Pero pocos le han reportado tanta emoción como el que acaeció recientemente en Alfajarín, la localidad de su madre Reyes. Allí acudió acompañado por su familia para vivir una jornada inolvidable.

El exfutbolista del filial del Real Zaragoza visitó el municipio zaragozano para ser nombrado hijo adoptivo. Además, también tuvo tiempo para plantar un árbol y ejercer de jurado en un concurso de migas. Todo ello, con el apoyo de su esposa Cristina y de sus tres hijas.

El aragonés lo cuenta pormenorizadamente en su cuenta de Instagram. "Hace un año más o menos, justo después de ganar 'Masterchef', recibí un mensaje muy especial. Era José Tomás Pueyo, alcalde de Alfajarín, el pueblo de mi madre. Y me decía: Eneko, vas a plantar el árbol aquí en Alfajarín. Yo no sabía a qué se refería, no entendía nada… y él continuó: Ya eres padre, acabas de escribir un libro así que solamente te queda plantar un árbol y vas a hacerlo aquí, en el pueblo de tu madre. No sabéis la ilusión que me hizo", relata.

Una invitación que aceptó gustosamente y que por fin se plasmó el pasado mayo. "Hace unos días nos acercamos toda la familia a Alfajarín, eran las fiestas de San Isidro. Estuvimos en el Ayuntamiento y me nombraron hijo adoptivo, pude decirle unas palabras a mi madre, que estaba muy emocionada. Fue muy bonito para todos pero más aún para ella. Después planté un olivo detrás de la iglesia. Emocionante es poco", prosigue.

Eneko concluye: "Y después… todos a la comida popular, había concurso de migas y pude hacer de jurado. Me puse las botas. No solo de las migas, que estaban riquísimas, sino del cariño de la gente del pueblo".

Finalmente, el chef muestra su agradecimiento: "Gracias por hacer algo tan bonito y que significó tanto para mí pero sobre todo para tí mamá. Eres la persona más buena de nuestras vidas, te queremos mucho… como la trucha al trucho".