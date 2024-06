El DJ aragonés Andrés Campo será el encargado de abrir el Monegros Desert 2024

En 2023 tuvo el privilegio de cerrar en el escenario principal, el Templo del Sonido, la edición del trigésimo aniversario del Monegros Desert. En este 2024, el DJ oscense Andrés Campo (1985) será el encargado de inaugurar un nuevo capítulo del festival de música electrónica que se celebrará el 27 de julio en el desierto de Fraga.

Campo será el primer DJ en poner música en un evento al que acudirán más de 50.000 personas procedentes de más de 90 países. Será a partir de las 14.00 y hasta las 16.00 en la Catedral del Sonido, uno de los escenarios más espectaculares del evento.

"Esta año tengo el placer de hacer el 'set' de apertura del Monegros Desert. Comenzaré desde el puro silencio recibiendo a todos. El comienzo es un momento muy mágico porque viene la gente con toda la energía. Además, la Catedral del Sonido es muy especial para mí porque tuve el lujo de cerrarla en la edición de 2022. Estéticamente es un sitio espectacular. Pero lo que más me fascina, sobre todo como DJ, es que el sistema de sonido es de 360º. La primera vez en la que entré andando flipé porque tenías presión de sonido estuvieses donde estuvieses", explica en un vídeo compartido en las redes sociales del festival.

El aragonés avanza que va a preparar algo muy especial para esa cita: "Voy a coger vinilos de mi época de hard groove para hacer algo diferente. Me apetece hacer lo que siempre hacía cuando comenzaba a pinchar".

Campo relata las sensaciones que le asaltan cuando se halla en plena sesión: "Es algo que es difícil de explicar. Me encanta hacer disfrutar a la gente, no hay mayor recompensa que saber que has cumplido con las expectativas de alguien que ha pagado una entrada y te ha ofrecido su tiempo de ocio. Es lo máximo".

Antes del compromiso en el Monegros Desert, el DJ actuará en otro festival muy importante en el calendario mundial de la música electrónica. Será el sábado 6 de julio en el Awakenings Summer Festival, que se celebrará EN Hilvarenbeek (Países Bajos).