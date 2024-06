Zaragoza tendrá su primer Festival Internacional de Circo

El amor de Zaragoza por el arte escénico es cosa probada desde siempre, y comprende un gran número de disciplinas. El circo está entre ellas, y aunque su presencia en la ciudad se circunscribe a algunos momentos en el año, la Escuela de Circo Social y otras iniciativas aragonesas muy loables como Raspa, Civi Civiac, D’Click y otras muchas tratan de mantener prendida la llama circense en Aragón y el espíritu aventurero de quienes lo hacen posible. Ya lo decía Journey en su temazo ‘Faithfully’: “Circus life, under the big top world, we all need the clowns to make us smile”.

Por todo ello, la historia y la mística, la tradición y el relevo generacional que no cesa, es más interesante aún la llegada del primer Festival Internacional de Circo de Zaragoza, una iniciativa de Rossi Show Time que se va a desarrollar en el Recinto Ferial de Valdespartera entre los días 4 y 20 de este mes de octubre, coincidiendo con las fiestas pilaristas y excediendo estas fechas una semana más.

Las metas del festival, en palabra de los organizadores, se centran en “promover el arte circense y sus diversas disciplinas como una forma de expresión cultural y artística”, amén de “atraer a artistas nacionales e internacionales de renombre para ofrecer espectáculos de primer nivel”. Todo ello sin olvidar el fomento “a la participación y la inclusión social, brindando oportunidades a artistas emergentes de Zaragoza y sus alrededores”, así como el afán de “impulsar el turismo cultural en la ciudad y aprovechar su rica historia y patrimonio como escenario del festival”. Además,la empresa anuncia infraestructuras específicas para su estancia en Zaragoza, donde se enfatiza en la comodidad.

Fechas y funciones

El gran estreno del festival está previsto para el viernes 4 de octubre (18.00) y para ese primer fin de semana se han previsto dobles sesiones el sábado 5 (16.00 y 19.00) y domingo 6 (12.30 y 16.30). Del lunes 7 al miércoles 9 habrá una sesión diaria a las 18.00; entre el jueves 10 y el sábado 12 se han planteado dobletes (16.00 y 19.00) y el domingo 13 se regresa a la sesión matinal (12.30) y la vespertina temprana (163.30).

La semana de cierre se regresa al espectáculo diario a las 18.00 entre el lunes 14 y el viernes 18; el sábado 19 hay sesiones a las 16.00 y 19.00, con presencia del jurado técnico, y el domingo tocará tanda matinal a las 12.00 y remate con entrega de premios por la tarde (18.00).

Para desarrollar este festival se ha efectuado una selección previa de artistas, ya sea mediante convocatoria abierta y posterior depuración como por contrataciones directas. El modelo en el que se inspira Rossi es el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, fundado en 1974 y considerado universalmente como uno de los mejores del mundo. Los artistas compiten entre sí para ganar los codiciados Payasos de Oro, y el festival incluye un desfile de artistas por las calles de Mónaco, exposiciones de fotografía y arte circense, así como una gala benéfica en la que se recauda dinero para obras de caridad.

Junto a la carpa principal se va a contar con 800 metros cuadrados de espacio museístico dedicado a la historia y la cultura circenses. Se va a poder admirar una impresionante colección de objetos, trajes, carteles y fotografías. Además, habrá espectáculos en vivo, talleres y eventos especiales en este espacio, al que se puede acceder presentando la entrada para el espectáculo del día antes de que comience.

Los precios

Las entradas cuestan entre 12 y 50 euros, según localidad y edad (los niños menores de dos años no pagan). Las personas interesadas en asistir a las funciones tienen, empero, una gran variedad de ofertas. Se pueden beneficiar del 20% de descuento por compra anticipada, familia numerosas, familia monoparental, discapacidad reconocida, jubilación o carnet de estudiante universitario.

En grupos de más de 15 personas se aplican descuentos del 30 por ciento, así como a personas en sillas de ruedas y su acompañante, las peñas e interpeñas, miembros de los cuerpos de Policía y Bomberos, personal sanitario y compradores de localidades en zonas de baja visibilidad. También hay previsto un cupo de invitaciones para mayores de 80 años, niños y niñas que cumplan años durante los 17 días de estancia del circo en la ciudad y 300 personas desfavorecidas que designen Cruz Roja y Cáritas.

Elenco de artistas

El listado de participantes de esta edición comienza con el ‘clown’ Kike Aguilera, antiguo alumno de Rogelio Rivel y miembro de Els Comediants, entre muchos otros proyectos propios y ajenos por todo el planeta. Actualmente combina su actividad como artista con la de director escénico: ha dirigido más de 30 proyectos y espectáculos.

Por su parte, Skating Flash (Leo y Nastia) exhiben mundialmente su talento en el patinaje acrobático, realizado en altura: evolucionan sobre una mesa situada a 2,5 metros de altura. En 2017 fueron parte del Circo Knie. También está el checo Mario Berousek, con una carrera internacional de cuatro décadas y la vitola de estar reconocido como uno de los mejores malabaristas del mundo. Además de su impecable destreza, es un artistas que comunica muy bien con todo tipo de audiencias.

Genia Tkyhonkov es un bailarín profesional que tomó profesionalmente el camino de las acrobacias y se especializó en ‘pole’ aéreo. Por su parte, Claudia Rossi es especialista en cama elástica, donde combina una impresionante habilidad acróbata con humor. Otros que vuelan, pero en los trapecios, son los Flying Almar, que comenzaron su carrera en Berlín hace dos años en un formato que reúne a destacados trapecistas del planeta con nuevos talentos: son siete en total, provenientes de Brasil, Inglaterra y Estados Unidos, y su número incluye un reto que actualmente no tiene parangón: un triple salto mortal y medio”.

El Dúo Lugo, desde Argentina (previo paso por el Circo Knie), combina drones y láser en su número de un modo realmente espectacular. En cuanto al ilusionista, ‘ombromano’ (especialista en sombras chinescas) y linternista Sergi Buka, es un antiguo niño prodigio de la magia que ha crecido a la par de su ambición por ofrecer números cada vez más sorprendentes. Por su parte, los mongoles Mongoljingoo impresionan a dos niveles: con el hula-hoop y con la dianas ‘robinhoodescas’ de tiro con arco… lanzando con los pies en un alarde contorsionista de alta precisión. .

El italiano Jimmy Saylon, que entre otros muchos circos europeos ha trabajado con la casa zaragozana Raluy, es un mago de asombrosa ejecutoria; por otro lado, el Dúo Shock y Sonny Gartner asombran con su trabajo junto a elefantes y caballos.

El presentador, aragonés

La web oficial zaragozacircusfestival.com ofrece información adicional y, próximamente, venta de entradas. En cuanto al conductor de las funciones, el artista Julio Bellido se encargará de gestionar los ánimos del respetable desde la pista central. Este cantante y actor zaragozano, maestro de formación, es uno de los cantadores de jota más destacados de la actualidad, pero su versatilidad le ha encaminado en la última década larga por el terreno del teatro musical como parte del elenco de ‘The hole’ desde sus inicios.

Bellido trabajó con Bigas Luna en el Plata y se zambulló en el mundo del cabaret con singular éxito. En septiembre de 2023 lanzó el disco ‘Tierra y sangre’; además, su tema ‘Si es enero’ (con Juanjo Almarza, Lorena Calero y Carlos Valledor) ganó la estatuilla de mejor canción en lengua autóctona en los últimos Premios de la Música Aragonesa.