Springsteen alarga su romance con España con cinco nuevos conciertos... y ya van 57

Bruce Springsteen extiende desde este miércoles un largo romance con España en cuanto a número de conciertos, que comenzó a ofrecer en Barcelona en 1981 y que, 43 años después, ascenderá a 57 una vez concluya sus cinco nuevos compromisos en este país.

Bien es cierto que, tras su regreso en 2023 a Barcelona, el "Boss" ha hecho esperar a Madrid más de ocho años desde su última actuación, que tuvo lugar en 2016 durante la gira del 25 aniversario de su emblemático álbum 'The River' (1980).

Para solventarlo, ofrecerá tres noches de música en el estadio Metropolitano, la primera esta noche, a la que seguirán las del 14 y 17 de junio. Posteriormente viajará al Estadi Olímpic de la ciudad condal para ofrecer allí otros dos "shows" los días 20 y 22 de junio.

A su duodécima visita a Madrid llegará junto a The E Street Band tras posponer varios de sus conciertos previos, entre ellos el del estadio San Siro de Milán, por unos problemas vocales y el consejo médico para que guardara reposo durante un período de 10 días.

Por ello no se espera al Springsteen hercúleo que en 2012 instauró el "récord" de su concierto más largo en el estadio Santiago Bernabéu, con nada menos que 3 horas y 48 minutos (apenas un mes después en Helsinki superó ese registro).

Tampoco se aguarda en cualquier caso un "show" breve: se esperan unas tres horas de actuación y una treintena de temas, especialmente sus discos más celebrados, véase 'Born To Run' (1975), 'Darkness on the Edge of Town' (1978), el citado 'The River' o 'Born in the U.S.A.' (1984).

Cuando se cumplen 40 años de su publicación, parece que no sonará la canción que dio título a este trabajo y que el músico compuso para criticar la guerra de Vietnam y el trato que posteriormente se dispensó a los veteranos que combatieron en ella, un mensaje diluido y malinterpretado en el tiempo.

Por contra, dentro de la fluidez con la que Springsteen trata sus repertorios de concierto a concierto, sí puede esperarse que suenen otros "hits" de ese álbum, como la romántica 'Dancing in the Dark', 'No surrender' (en algunas citas ha sido el tema de apertura) o 'Glory Days'.

'Thunder Road', 'Atlantic City', 'The Rising', 'Badlands' o 'Born to Run' serán otros éxitos que probablemente sonarán en un concierto que también permitirá escuchar algún ramalazo de sus últimos trabajos, el aplaudido 'Letter To You' (2020) y 'Only The Strong Survive' (2022), integrado por versiones como 'Nightshift', original de Commodores.

Fue en 1988 cuando ofreció en la capital española su primer concierto, entonces en el estadio Vicente Calderón, que visitó de nuevo en 1993. En años posteriores recorrió prácticamente todos los escenarios posibles de la ciudad.

Así, ha tocado en el Palacio de Congresos y Exposiciones (1996), en el Palacio de los Deportes (2005 y 2007), en la plaza de toros de Las Ventas (2006) y en el estadio Santiago Bernabéu, sede de sus últimas visitas en los años 2008, 2012 y 2016.

Los conciertos de 2023 le permitirán incluso reencontrarse con un recinto que ha cambiado mucho y que ya había pisado dos veces. Lo hizo en 1999, ante 20.000 personas, y de nuevo en 2003 ante otras 35.000, cuando todavía se llamaba estadio de La Peineta. ¿Se comportará esta vez a la medida del astro su a menudo escurridiza e indomable acústica?