Love The 90s volverá al Espacio Zity en las Fiestas del Pilar 2024 de Zaragoza: dónde comprar las entradas

Love The 90s es uno de esos espectáculos musicales que no necesitan de muchas aclaraciones: en el nombre lleva impreso los recuerdos de toda una generación que anda ahora entre los 40 y los 55 años de edad, y que se entregó a la causa del baile sin medida en la última década del siglo XX. Algunos lo recuerdan con la mayoría de edad recién estrenada, incluso antes de cumplirla… pero no se puede dejar fuera a los algo más talluditos, con el cuerpo suficientemente jotero como para meterse a la vorágine de las discotecas a darlo todo. Ya ha pasado por Zaragoza en más de una ocasión, y va a volver este viernes 4 de octubre al Espacio Zity de Valdespartera. El precio de las entradas comienza en los 33 euros (la venta arranca a las 16.00 de este miércoles 12 de junio) e irá subiendo por tramos.

Estas giras de Love The 90s recorren la geografía española adaptándose a cada recinto, con la profundidad de cartel que pueda encajar en cada ciudad, pero en ninguna grandes nombres del ámbito que trabaja este festival nauta. Este sábado 22 de junio, el festival van a llenar el recinto habilitado en Ifema (Madrid), donde ya se recibió el verano de 2023 con otra alineación musical de aquella década; algunos, eso sí, repiten en este 2024 y estarán presentes en Zaragoza tras el verano.

En Madrid se espera a gente señalada de aquella quinta, como 2 Unlimited, Snap!, Lou Bega (el del Mambo Number 5), Corona, OBK (con ese tema inmortal, ‘Historias de amor’, como bandera), Amistades Peligrosas, King África, Nacha Pop, Azúcar Moreno, Alejo Stivel, Eiffel 65 (los del 'Da ba dee'), Whigfield, Cómplices, Marian Dacal (la cantante del 'Flying free' de Pont Aeri) y el DJ Fernandisco, presentador de la velada, entre muchos otros artistas.

El Espacio Zity de Valdespartera albergará este programa en el primer día de las Fiestas del Pilar, según ha anunciado la organización este miércoles 12 de junio. La última visita de esta propuesta a Zaragoza fue igualmente en el Espacio Zity, el 8 de octubre de 2022; cinco años antes estuvo en el pabelló Príncipe Felipe. La fiesta del 4 de octubre va a dar, por tanto, inicio oficial a las grandes noches musicales de las Fiestas del Pilar 2024; la programación del Espacio Zity se alargará hasta el mismo día 12, en el que se honra a la Virgen del Pilar.