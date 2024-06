José María Pou: "Mi papel en ‘El padre’ es el que mayores satisfacciones me ha dado en el teatro"

Tras disfrutar la pasada semana con el estupendo montaje 'La madre', protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón, el Teatro Principal de Zaragoza acoge este jueves (20.00) el estreno de otra dramaturgia del Florian Zeller, la exitosa obra 'El padre', que en 2016 protagonizaron Héctor Alterio y la zaragozana Ana Labordeta, y que en esta nueva versión cuenta con José María Pou y Cecilia Solaguren, en los papeles principales.

El protagonista de esta función es Andrés, un hombre de 76 años, culto, socarrón y tozudo que está perdiendo la memoria, pero se resiste a aceptar ningún tipo de ayuda y rechaza a todos los cuidadores que su hija Ana intenta contratar. A medida que trata de dar sentido a sus circunstancias cambiantes, Andrés comienza a dudar de sus seres queridos, de su mente, e incluso de su propia percepción de la realidad.

José María Pou (Mollet del Vallés, 1944) ha presentado esta mañana la obra en un acto que tenido lugar en el hall del Teatro Principal de Zaragoza. “Es la historia de un hombre al que están borrando del mundo. La tragedia es que él mismo se da cuenta que está desapareciendo”, ha comentado el intérprete catalán, quien también ha afirmado que es un espectáculo que le hace mucha ilusión por diferentes razones: "La principal es llevar a escena un texto de Zeller, quien posee una construcción dramatúrgica y teatral muy interesante. En este sentido, el autor sale de las normas habituales de la narración. Es precisamente por eso que la historia resulta tan atractiva, porque consigue que vivas los acontecimientos desde el punto de vista de Andrés, el protagonista”.

También ha añadido que su personaje "lucha por mantener su dignidad y que le traten con respeto" y que la obra plantea, además, "lo que una enfermedad mental -en la obra no se pronuncia en ningún momento la palabra alzhéimer- genera alrededor", en relación a los cuidadores.

Pou ha revelado que en un principio rechazó el papel, cuando se lo ofrecieron antes que a Héctor Alterio, y que los productores del actual montaje le insistieron hace tres años para que volviera a leer la obra de Zeller y se embarcara en el proyecto.

"Se me puso la piel de gallina, me quede con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos cuando terminé de leerla. Algo había cambiado desde la primera vez que leí y vi 'El padre', algo que nos ha cambiado a todos y nos ha hecho hipersensibles desde entonces: la pandemia", ha contado el actor. En este sentido, ha expresado que "el teatro es por encima de todo un consuelo, un bálsamo y un sanatorio al que hay que acudir. Después de cada función vienen muchos espectadores, no a hacerse un selfi, sino para compartir las emociones que esta obra les ha transmitido, por lo cuenta y cómo lo cuenta".

'El padre' es uno de los grandes éxitos mundiales del teatro actual, que desde este jueves hasta el domingo recala en la capital aragonesa, tras haberse representado en más de 50 países, incluyendo España, Estados Unidos, China, Brasil, Perú, Japón, Australia, India, Italia y Sudáfrica. La obra esta considerada como una de las mejores dramaturgias de los últimos tiempos. Las funciones previstas van desde el jueves 13 de junio al sábado 15 de junio, a las 20.00, y el domingo 16, a las 19.00.