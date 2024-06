Dani B Good: "La risa no se finge, es una reacción súper espontánea"

¿Qué ha pasado en los últimos años para el cómic haya ganado en consideración?

Creo que la pandemia propició un impulso del humor gráfico a través de las redes sociales. Todos estábamos encerrados en casa y muchos artistas compartieron sus inquietudes y comenzaron a exhibir su trabajo. Hoy sigue habiendo mucho movimiento de viñetistas en las redes.

Imagino que ganar el premio Santa Isabel de Cómic de la DPZ fue un antes y un después para usted...

Para mí fue simbólico, porque me dio a entender que lo que estaba haciendo como un ‘hobby’ podría ser algo más serio si consiguiera dedicarle más tiempo. A la presentación de ‘Chistología’ –que así se llama la obra– acudió Javi Royo, y su apoyo fue como darme la alternativa.

Entiendo que en su trabajo entran en juego dos variables: la ilustración y el humor. ¿Cuáles son sus referentes?

De pequeño yo quería ser actor y humorista, imitaba los ‘sketches’ de Martes y 13, pero luego la fiebre se me trasladó a la paleontología. Como viñetista me marcaron ‘Mortadelo y Filemón’, ‘Zipi y Zape’, ‘Madalfa’ y ‘Astérix’. A nivel de humor, con los años, descubrí a Faemino y Cansado, y también disfruté con la eclosión de series desenfadadas como ‘Los Simpson’, ‘South Park’, ‘Padre de familia’, ‘BoJack Horseman’...

Dicen que se inspira en lo cotidiano. ¿Qué radares hay que activar para sacar punta al costumbrismo?

Suelo hacer viñetas de juegos de palabras y de pequeñas anécdotas que surgen en situaciones sociales. Tengo que percibir la chispa en el momento y suelo anotármelo en una nota de audio o enviándome un mensaje. En el trabajo, sin embargo, me cuesta sacar chistes porque estoy muy centrado en lo que hago...

Pero también el humor puede ser útil en situaciones laborales...

Por supuesto. Te abre una puerta, te puede ayudar a tener un vínculo con la otra persona. En el fondo se trata de quitar gravedad a las cosas y no tomarnos demasiado en serio. La risa no se puede fingir, es una reacción súper espontánea. Aspiro a que quienes se planten delante de una de mis viñetas sientan algo y se rían, por muy tonta que sea la escena.

Siameses, momias y zombis pueblan su imaginario. ¿No le apetece darles un desarrollo más largo que apenas una viñeta suelta?

Se podría tirar del hilo de alguno de ellos, pero nunca he tenido la constancia para hacer un cómic entero, por eso me he volcado en viñetas y chistes. De pequeño empecé como veinte cómics y acabé dos o tres: me cuesta discurrir una historia al completo, estoy más cómo con una sucesión de disparates sin hilo conductor.

¿Y teme a las crisis creativas y a la página en blanco?

Que no te vengan ideas es algo desmoralizante, pero también hay fórmulas para publicar solo textos o imágenes en blanco y negro. El problema es que Instagram es muy esclavo y cuando tienes menos frecuencia de publicación el alcance se reduce drásticamente.

El jurado alabó su «humor de guante blanco». ¿Qué quisieron decir con eso?

Intento, sobre todo, no ofender. A veces hay situaciones que me dan rabia y siempre he sido muy justiciero, pero intento no tocar temas demasiado escabrosos porque siempre generan una crispación que no merece la pena. El único filtro que impongo es que la viñeta me haga gracia a mí mismo. No tiene que ser nada brillante, pero sí algo que arranque una sonrisa.

No sólo de cómics vive el humorista gráfico...

También he diseñado algún cartel de festivales (Zaragoza Feliz Feliz), alguna portada de discos o singles (Pigmy) y la Cruz Roja me pidió hace tiempo una viñeta sobre el edadismo. Me gusta tener retos, que alguien me proponga algo y yo busque dentro de mi cabeza lo que puede cuadrar.

¿Qué tiene Aragón para que haya tan buenos dibujantes?

Tenemos una Escuela de Arte, con buena formación, están los bachilleres artísticos...

Ahá...

Imagino que quiere que le cite a Goya, ¿no? Es cierto que Goya tiene algunas series de grabados que son viñetas: el dibujo en blanco y negro y un texto. Son tipo ‘New Yorker’. A lo mejor Goya ha tenido algo que ver, pero me resulta un poco pesado que estemos siempre utilizando su figura.

¿Qué otras aficiones tiene?

Me encanta la música, aunque no sigo las corrientes actuales. Hace días fui a ver a Los Chichos y también guardo buen recuerdo de los conciertos de Juan Luis Guerra o Franco Battiato en Pirineos Sur.

¿Y planes de verano?

Me encanta viajar pero en unas semanas voy a ser padre y creo que este año lo tendré complicado.