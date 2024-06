'Un animal salvaje', de Joël Dicker, alude a una historia de amor e infidelidad en Zaragoza

Joël Dicker es un escritor suizo, nacido en Ginebra 1985, hijo de bibliotecaria y de profesor de francés, que ha logrado diversos éxitos en la novela policial, especialmente con ‘La verdad sobre el caso Harry Quebert’ (Alfaguara, 2013), que se convirtió en una serie. Es una novela más bien laberíntica que sigue el rastro de un joven muerta, apenas adolescentes, hechizada por un escritor maduro. El libro recibió el Premio Goncourt y otros, y en España ocupó varias semanas los primeros puestos de libros más vendidos. A esa novela, llena de ritmo, una característica de Dicker, le han seguido otro títulos como ‘El libro de los Baltimore’ (Alfaguara, 2016), ‘La desaparición de Stephanie Mailer (2018) y ‘El enigma de la habitación 622’ (Alfaguara, 2020). Ahora llega ‘Un animal salvaje’ (Alfaguara, 2024), traducida por María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego.

Una cosa pintoresca es que en varias páginas de la trama asoma Zaragoza. No sabemos si Joël Dicker anduvo por aquí pero la importancia de la ciudad, descrita de modo demasiado impersonal, es incuestionable. La novela cuenta la historia de un atraco en julio de 1922 pero, muy especialmente, la vida de la rica Sophie Braun, que vive en una mansión lujosa, un auténtico palacio de cristal. En apariencia todo le va bien (está casada con Arpad y tienen dos hijos), pero en la novela descubrimos que desde hace quince años tiene un amante, Fiera (Philippe Carral, su verdadero nombre, encabeza sus cartas de amor con un “Pantera mía”), aunque le dice a su marido que es esa una historia que pertenece al pasado. En algún momento reconoce que los necesita a ambos.

“Sophie viajaba con regularidad a París por asuntos de trabajo: había a verse con Fiera allí y luego seguramente había aprovechado ese pretexto para los encuentros románticos en Zaragoza y en San Remo”, escribe Joël Dicker

Las cartas entre Fiera y Sophie se remontan a 2007. Se reencuentran en París y luego en Zaragoza, en 2016. Dice Dicker, en la página 242: “Fiera rememoraba ‘la alegría de estar contigo en Zaragoza (…), la intensidad de los momentos juntos (…), los días que pasaron tan deprisa”. El narrador suizo cuenta que “Sophie viajaba con regularidad a París por asuntos de trabajo: había a verse con Fiera allí y luego seguramente había aprovechado ese pretexto para los encuentros románticos en Zaragoza y en San Remo”.

Al final, Arpad, el marido, se entera de todo y le pregunta por “las excursioncitas”. “Nunca he ido a Zaragoza ni a San Remo ni vete tú a saber dónde con Fiera. Ni con nadie más, por cierto”, replica Sophie. Arpad lo tiene claro: “¡Deja de tomarme por imbécil, Sophie! He leído una carta de Fiera sobre vuestra cita en Zaragoza en 2016, y otra sobre San Remo en 2019 en la que te dice ‘San Remo no puede ser nuestra última vez’”. La mujer insiste en que nunca ha estado en Zaragoza y supone que “Y, que yo recuerde, Fiera de acabar en Zaragoza en algún momento, en sus vagabundeos. Pero no sé qué es lo que te ha hecho creer que yo estaba con él. Tenemos que aclararlo”. Sophie Braun, en este juego de verdades y mentiras, disuade a su marido de su ‘película’: “Ay, amor mío… ¿Cómo se te han podido ocurrir esas cosas. Yo soy tuya”.

Detalle de la portada de 'Un animal salvaje': el retrato de una mujer ambigua, promiscua, llena de secretos. David de las Heras/Alfaguara.

Unas páginas más adelante, continúa la obsesión. Los amantes, Sophie y Fiera, creen que han logrado engañar a Arpad. Dice el narrador omnisciente: “Se dejó caer en la cama. Estaba cansado por culpa del insomnio. Le apetecía cerrar los ojos, pero, cuando lo hacía, le volvía a la mente siempre la misma imagen: Sophie con Fiera en esa misma habitación, bajando las persianas. (…) Por primera vez, se batía en duelo con su mujer”.

“¡Deja de tomarme por imbécil, Sophie! He leído una carta de Fiera sobre vuestra cita en Zaragoza en 2016, y otra sobre San Remo en 2019 en la que te dice ‘San Remo no puede ser nuestra última vez’”, le dice Arpad Braun a su mujer, Sophie

La novela sigue avanzando: insiste en le desarrollo de la vida una pareja que parece a punto de desplomarse, habla del sofisticado atraco de joyas (en el que hay muchos implicados) e insiste en la obsesión de un policía vecino por Sophie Braun; esa curiosidad malsana por los vecinos es una constante de Joël Dicker. ‘Un animal salvaje’ es una novela llena de sorpresas sobre el amor, el desamor, los secretos y las apariencias.

De Zaragoza, en concreto, de sus calles u hoteles, Joël Dicker no dice nada. Es mucho más parco que lo fue, por ejemplo, Virginia Woolf cuando estuvo en la ciudad y mandó una carta a una amiga hablándole de sus lecturas, de su marido y de un tormenta de verano en pleno agosto. Hace poco decía en RTVE que escribía de España, de Madrid y Zaragoza (citada casi una docena de veces) “porque España es un país que está muy presente en mi vida. He tenido la oportunidad de conocer a muchísimos lectores en España y del mundo hispanohablante. Y de manera un poco forzosa en mi mente, España siempre está presente".