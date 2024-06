El aragonés Sergio Sebastián gana un Premio FAD de arquitectura

"La verdad es que ha sido una alegría tremenda, tanta, que hasta hemos perdido el tren de vuelta a casa. Es el premio de arquitectura más antiguo de España y uno de los más serios porque los jurados visitan todas las obras candidatas y además te formulan numerosas preguntas; no se conforman con las fotografías del dosier". El aragonés Sergio Sebastián ha sumado este martes un nuevo galardón a su carrera, el Premio FAD, que recibe por su proyecto de restauración de tres ermitas del Camino de Santiago en Huesca.

El proyecto surgió por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro como medida compensatoria por el recrecimiento del embalse de Yesa, y se ha centrado en las ermitas de San Juan de Ruesta, San Juan de Sigüés y San Jacobo de Ruesta.

"El riguroso análisis histórico y constructivo realizado por el equipo técnico justifica la reintegración de los volúmenes perdidos mediante una brillante reinterpretación. La intervención devuelve al peregrino un espacio de espiritualidad y descanso; a la comarca, parte de su memoria; y al paisaje, una pieza olvidada", ha destacado el jurado en su fallo.

El proyecto, entre otros galardones recibidos en los últimos meses, ya fue distinguido en la última Bienal de Arquitectura. Pero el camino no ha sido fácil. "Nos ha costado peleas, críticas, informes desfavorables de la comisión provincial de Patrimonio... Afortunadamente, la CHE ha confiado siempre en nosotros, hemos tenido empresas constructuras estupendas y hemos sentido el apoyo de la gente local –añadía ayer Sergio Sebastián–. Hemos demostrado que se puede hacer arquitectura en una ermita perdida por la que apenas pasan siete personas al día. En las escuelas de arquitectura nos han formado pensando que haces grandes obras o no haces arquitectura, Pero en los últimos años nos están llegando proyectos con otras escalas, con otras necesidades. Ya no interesan las obras grandes sino las que tienen repercusión social".

La restauración de las ermitas del Camino de Santiago competía en la categoría ‘Re-FAD’. El premio FAD de Arquitectura 2024 fue, ex aequo, para los proyectos Casa 1736, de los arquitectos David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros y Roger Tudó Galí (Harquitectes); y DH Palencia, de Fernando Rodríguez Ramírez y Pablo Oriol Salgado (FRPO Rodriguez & Oriol).

El jurado de la 66ª edición de los premios estuvo presidido por la arquitecta, urbanista y paisajista Beth Galí y formado por José Alberto Alonso Campanero, Mariona Benedito, Lucía Ferrater, Cristina Guedes y Gerard Sanmartí. La gala se celebró este martes en el Disseny Hub Barcelona, y en ella se entregó por primera vez un Premio Extraordinario a la trayectoria profesional, que fue para Álvaro Siza.

Las obras galardonadas fueron elegidas entre los 34 proyectos finalistas –en las diferentes categorías– de un total de 415 obras presentadas a concurso.

En la categoría de Interiorismo, recibieron el galardón, ex aequo, Casa Nube (Madrid), un proyecto de Javier Jiménez Iniesta (Studio Animal), y Gimaguas Barcelona (Barcelona), de los arquitectos Albert Guerra Romera, Adrián Jurado Batanás y Julia Tarnawski Español (TEST) y Guillermo Santomà.

Los Premios FAD Internacionales, en su 11ª edición, han premiado además el proyecto Lumen Learning Center (Francia), de los arquitectos José Morales, Sara de Giles, Laurent Beaudouin y Emmanuelle Beaudouin, que se han impuesto entre las seis obras finalistas situadas en México, Eslovenia, Francia y Rumanía, seleccionadas entre las 21 propuestas recibidas.

En cuanto a la categoría de Ciudad y Paisaje, el premio FAD ha sido compartido por los proyectos Praça e posto turismo Piadao (Portugal), de los arquitectos João Branco y Paula Del Rio (Branco De Rio Arquitectos), y Alfacs (Tarragona), de Pau Bajet y Maria Giramé (Bajet Giramé) y Manuel Julià (JAAS).

Los proyectos ‘Lost Forest’ (San Sebastián), de Julia Ruiz-Cabello y Santiago del Águila, y ‘La construcción de un país’ (Madrid), de Miquel Mariné y Pol Esteve, recibieron ex aqueo el galardón de Intervenciones Efímeras. El FAD de Pensamiento y Crítica fue para las publicaciones ‘Foodscapes’ y ‘Casa Fullà’.