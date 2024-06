Patricia Díez Calvo: "En un museo se puede simplemente pasear, sin buscar significados"

Investigadora en arte contemporáneo y gestora cultural, Patricia Díez Calvo nació en Zaragoza en 1995, esta historiadora del arte ha investigado un afamado comercio zaragozano, el Bazar X, un verdadero palacio de la ilusión de 1904 a 1974.

¿De niña, apoyó la nariz contra el escaparate de alguna tienda, soñando con algún juguete?

Me encantaban los juegos de construcción, también las muñecas, y mi hermana y yo jugamos mucho con un coche de Fórmula 1 –empezaba Fernando Alonso y nos dio fuerte–, hacíamos carreras por casa. La juguetería que más recuerdo es la de la plaza de Albert Schweitzer, que justamente todo el mundo se empeña en decir que es el Bazar X de la familia Sanz que yo he estudiado y que cerró en 1974, pero no tiene nada que ver. Solo el nombre. También pasar por la puerta pequeñita de Imaginarium o el Rey Mago de El Corte Inglés, que sería como el del Bazar X en los sesenta, a lo grande.