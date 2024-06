La última oportunidad para ver en concierto a Danza Invisible en Zaragoza antes de su retirada

El próximo viernes 14 de junio se celebrará en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza la segunda edición del Certamen Pop-Rock 90's, que reunirá en un mismo cartel a tres bandas emblemáticas de la escena nacional: Danza Invisible, OBK y Rafa Sánchez de La Unión.

Una de las actuaciones más esperadas es la de Danza Invisible. La banda nacia en Torremolinos (Málaga) en 1981 se halla en su gira de despedida de los escenarios, titulada 'Sin decir adiós', y la capital aragonesa será una de las últimas plazas a las que acudirá. Se trata, sin duda, de una gran oportunidad para contemplar en vivo y en directo a este grupo que vivió y fue protagonista en la Movida.

Con su cantante Javier Ojeda a la cabeza, bucearán en su amplísimo repertorio en el que no faltan 'hits' tan populares como 'Sabor de amor', 'Reina del Caribe', 'Naturaleza muerta' o la versión de Van Morrison 'A este lado de la carretera'.

"Nos despedimos básicamente por una cuestión de edad, una decisión vital de ver que no podemos seguir estirando esta historia. No hay trifulcas internas en la banda, no te vas porque te peleas o por cuestión de ego, sino sencillamente porque hemos llegado a un punto en el que no podíamos ya sacar nada más", asevera Ojeda, quien ya ha declarado que continuará unido a la música pero en solitario, lejos del paraguas de la banda.

Tras la actuación en el festival zaragozano, Danza Invisible escribirá los últimos capítulos de su historia en Gelves (Sevilla), Simancas (Valladolid), La Riviera de Madrid y Laredo (Cantabria).

Las entradas para el festival en la Multiusos se pueden adquirir por 35 euros (más gastos de gestión) en la plataforma www.entradasatualcance.com.