Jesús Nadador: "Cuento la historia de un hombre que se ha hecho mayor y vive enfadado con el mundo"

Parece que fue ayer cuando el periodista Jesús Nadador abandonó su querida tierra de Aragón tras, literalmente, casi media vida en tierras mañas. Después de casi dos décadas trabajando como presentador en Aragón TV la vida le llevó a regresar a la isla de Tenerife, tierra de la que también llegó de una manera realmente curiosa.

Nacido en Guadalajara, Jesús estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, en Madrid. De allí, dadas las dificultades de encontrar trabajo en ese ámbito, decidió prepararse una oposición de Justicia. “Cuando tuve que elegir el lugar en el que presentarme me dijeron que en Canarias era más fácil, así que me fui a las islas”, rememora. Así, hace ya 25 años, se mudó a Tenerife.

Sin embargo, al poco de estar allí, en la ciudad de La Laguna –“¡cómo son las cosas!”-dice entre risas-, encontró un puesto de trabajo en la televisión local. “Allí estuve cuatro años trabajando nada más y nada menos que como presentador de informativos hasta que, un buen día, vi un anuncio de Aragón TV que abría un casting de presentadores”, relata. Y así fue como acabó haciendo de Zaragoza primero su casa, y hoy, junto a la isla de Tenerife, uno de los escenarios fundamentales en los que se ambienta su primera novela: ‘A la sombra de un laurel de Indias’. La excusa perfecta para volver a aquellos lugares que han marcado su vida, pero a través de la ficción.

En cuanto a la trama de esta novela, se trata de una historia, explica, que le llevaba rondando la cabeza mucho tiempo. “La idea surgió un día, hace cinco o seis años, mientras cruzaba el río Ebro por el puente de Santiago. Era una trama que me interesaba y que, al final, me servía de excusa para hablar de cosas que verdaderamente me importan, pero de forma amena y entretenida. En ese momento la dejé ahí, pero al llegar a Tenerife y ver que tenía más tiempo decidí ponerme a escribir”, reconoce.

Y es que entre los grandes temas que aborda en el libro se encuentran el envejecimiento, el paso del tiempo, la relación paternofilial, la tolerancia, el miedo… Lugares comunes por los que todos hemos transitado -o lo haremos- en algún momento. “Sentía la necesidad de escribir y comunicar de una manera más amplia y más libre que la que había tenido durante los últimos años. Al final la televisión es más superficial y está condicionada por la actualidad. Yo quería hablar de otras cosas y llegar más adentro”, admite.

Pero, de todas las opciones y formatos existentes ¿por qué una novela? Porque, como explica el autor, se trata del único género que no impone y que en cierta manera invita a la subjetividad de las mentes que decidan perderse entre sus páginas. “Permite que quien escribe y lee negocien en torno al relato y te da mucha libertad”, añade Nadador.

Además, como no podría ser de otra forma, su novela bebe mucho de él, para empezar, porque uno de sus protagonistas, Don Mariano, es un juez retirado zaragozano. “Supongo que necesitaba llevarlo a mi terreno y acercarme a un lugar que conocía, en este caso al de la justicia, para hacerlo mío”, afirma.

La vida de este personaje se trastoca cuando recibe la noticia de que su hijo, David, de quien se distanció hace muchos años, ha sido asesinado en Tenerife. Hechos que le llevarán a emprender un viaje a la isla en busca de respuestas. “Lo que vivirá allí, de la mano de dos jóvenes que le ayudarán a abrir los ojos y a conocerse a sí mismo, lo cambiará todo gracias a un choque de universos”, resume.

Una historia de vida

“Es la historia de un hombre que se ha hecho mayor y que, sin darse cuenta, vive enfadado con el mundo”, explica. El autor aprovecha estas páginas para reflexionar sobre la importancia de nuestra actitud a la hora de tomarnos las cosas que ocurren en la vida. “La podemos vivir desde el rencor, el enfado, la confrontación, como Don Mariano; o desde el amor. Al final es una de las pocas elecciones que podemos tomar en la vida”, afirma Nadador. En su opinión, es una historia que habla del amor como la única respuesta.

“De mí en la novela hay todo y nada. Como cada vez que escribes un relato. Te basas en experiencias y en tu propia vida. Construyo una historia completamente inventada en torno a eso”, señala. En cuanto al título, este tampoco es casual, y es que al personaje, David, lo acabarán enterrando bajo uno de estos árboles. “Es una invitación a volver a lo sencillo, a lo de antes, a limitarte a ser y a existir, sin nada más que hacer. Está basado en una frase de mi padre que dice precisamente eso, que no hay nada mejor que, cuando hace calor, buscar un árbol y cobijarse a su sombra a ver la vida pasar”, rememora.