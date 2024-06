Otro salto hacia adelante del cineasta Gerald B. Fillmore

Los cines Artesiete de La Torre Outlet de Zaragoza albergaron este viernes 7 de junio la nueva película del cineasta zaragozano Gerald B. Fillmore, filmada entre Zaragoza, Madrid y Los Ángeles, y que cuenta con profesionales de diez nacionalidades distintas, tal y como destacaba el director antes de acceder a la sala. Le acompañaban una de las protagonistas del filme, Mela Green, y el compositor de la película, Marce Andino.

Nacido en Zaragoza en 1986, Fillmore es actor, escritor y cineasta de nacionalidad hispanobritánica, afincado en Los Ángeles. "La trama –explicó– se desarrolla entre Los Ángeles, Madrid, Zaragoza, Londres y Tijuana (México), y es una comedia romántica en tiempos de pandemia, filmada con un teléfono móvil".

Conocido por sus papeles en películas como ‘Historias lamentables’ o ‘Los Futbolísimos’ y series como ‘Gym Tony’, sus últimos tres cortometrajes como director y guionista –aunque también sale en pantalla– han recibido más de 70 premios internacionales, y han sido seleccionados en más de 200 festivales en todo el mundo. El cortometraje que sirvió de excusa para rodar esta película, ‘Hold for applause’, es uno de los que más alegrías le ha dado al zaragozano: 28 premios y más de 120 selecciones en festivales de cine nacionales e internacionales.

En cuanto a las expectativas con respecto a este nuevo trabajo, el director lo tiene claro, "que la gente se ría". "Esta es una de las cosas que más me hacen feliz en la vida, hacer reír a los demás", señaló. A partir del 20 de junio, la película estará disponible en la plataforma SkyShowtime.

Con un montaje de lo más original, en formato multipantalla durante la hora y media de metraje, el ritmo de la película es verdaderamente vertiginoso. Danny –a quien da vida el propio Fillmore– y Ana tienen una relación de amigos que se acuestan juntos pero no saben si se quieren o no. El joven vuelve a España para renovar su visado cuando, debido al aumento de casos de covid, Trump anuncia el cierre de fronteras a Europa. De ahí en adelante, un sinfín de tramas y subtramas hacen que el espectador no quiera –ni pueda– quitar los ojos de la gran pantalla.

Dos películas al mismo tiempo

¿Otra curiosidad? La película fue filmada en dos idiomas, en inglés y en castellano. "Al mismo tiempo. Es decir, que rodamos dos pelis", añade MelaGreen, la intérprete.

La actriz conoce bien a Gerald B. Fillmore; de hecho, han trabajado juntos en varias obras de teatro. "Un día me llamó y me dijo que había creado un personaje para mí; una enfermera muy sarcástica, Carla, la mejor amiga de la protagonista", explica, además de aclarar que intentó dar visibilidad al papel que tuvo el personal sanitario durante la pandemia, eso sí, desde el humor. Para Marce Andino, lo mejor del proyecto ha sido "tener la posibilidad de llevar a cabo mi trabajo con la mayor libertad creativa".