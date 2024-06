Premio a la pianista oscense Clara Lai por su proyección y defensa de la libertad musical

La pianista y compositora oscense Clara Lai recibió este viernes el Primer Premio ‘Jazz Barbastro’, convocado por el Ayuntamiento para reconocer la labor continuada y de difusión en la composición e interpretación del jazz en Aragón.

Clara Lai explicó que este galardón “es una sorpresa muy bonita que no esperaba, así que estoy muy contenta y muy agradecida, y es un reconocimiento no solo para mí, sino también para todas las personas con las que toco, con las que hago música, porque hacemos música en colectivo”.

En este sentido, la concejala de Cultura de Barbastro, Pilar Abad, expuso que “con este galardón tratamos de premiar a Clara por su esfuerzo y por su música, pero principalmente es un reconocimiento a la proyección nacional e internacional, al tiempo que se destaca su defensa por la libertad musical”.

Clara Lai estudió en Huesca, San Sebastián y en Lisboa. Cursó la carrera de piano clásico, especializándose en repertorio contemporáneo, y obtuvo, posteriormente, el grado superior en piano jazz. Conocida por su capacidad para fusionar el jazz contemporáneo con elementos de música clásica y experimental, tiene un estilo único y su habilidad para crear atmósferas sonoras complejas han capturado la atención de críticos y aficionados por igual, consolidándola como una de las promesas más brillantes del jazz español.

El Ayuntamiento de Barbastro hizo entrega de este reconocimiento en la jornada de apertura del IV Festival Internacional de Jazz, que se prolongará durante dos fines de semana, hasta el próximo 16 de junio.

Concierto de la pianista oscense Clara Lai en el Festival de Jazz de Barbastro. José María Puig

El certamen, que llega a su cuarta edición, dio comienzo con una interesante conferencia sobre los Momentos Estelares del Jazz, dirigida por Juan Emilio Estil·les. Una sesión con la que este experto hizo un recorrido audiovisual por los orígenes y características de este género musical.

Y tras el concierto de Clara Lai, Barbastro continúa inundándose de música durante todo el fin de semana. Desde los conciertos en la Plaza Aragón hasta sesiones vermú en el Paseo del Coso y actuaciones con artistas de renombre nacional e internacional. Jazz tradicional, swing, fusiones contemporáneas y ritmos mediterráneos, pasando por el jazz manouche.

Este sábado, el Paseo del Coso se llenará de energía con la actuación de Drop Collective, que fusiona el jazz tradicional con los vibrantes ritmos de Jamaica. Y por la noche, a las 22.30, en la Plaza Aragón, Ximo Tebar, uno de los máximos exponentes del jazz en España, presentará su espectáculo Con Alma & United, una innovadora mezcla de jazz con influencias mediterráneas.

El domingo volverá el jazz a las calles, primero con una sesión vermú a las 13.00, en el Paseo del Coso, con Thomas Kretzschmar 4Tet, que llevará al público al corazón del swing europeo con su jazz manouche. Y finalmente, a las 19.00, también en el Paseo del Coso, Juan Salamero Quartet, liderado por el saxofonista barbastrense Juan Salamero, ofrecerá una sofisticada sesión de jazz moderno.

El festival continuará del 14 al 16 de junio con grupos y artistas de la talla de Move, Iruña Brass Band, Perico Sambeat, Marina Quiroga y la New Kids in the swing. En total, más de 40 músicos que entregan en Barbastro el mejor jazz del panorama actual.