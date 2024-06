Huesca se rinde al cine con el homenaje al premiado director Isaki Lacuesta

‘Bonsoir! merci bien y otras muchas expresiones francesas se escucharon anoche en la gala inaugural del 52º Festival Internacional de Cine de Huesca, celebrada en el Teatro Olimpia y en la cual se entregaron los premios Ciudad de Huesca Carlos Saura y Pepe Escriche. El cineasta Isaki Lacuesta, que tiene en su haber (entre otros más) dos Conchas de Oro y una Biznaga de Oro, y el certamen de cortometrajes Clermont-Ferrand (Francia) recibieron sendos homenajes en una nueva velada para la historia.

Eric Roux, presidente del Festival Clermont-Ferrand, agradeció el reconocimiento en nombre de los 170.000 espectadores y más de 400 voluntarios que cada año, desde 1979, hacen posible su desarrollo. Según dijo, este certamen comparte con el de Huesca «unos valores esenciales y atemporales, que son los de democratizar la cultura y hacer el arte asequible a todos».

En la alfombra roja del Olimpia, Roux apuntó que ve un gran futuro para «el cortometraje en el camino de la experimentación y la creación».

Isaki Lacuesta, que recibió el Premio Ciudad de Huesca de manos de Eulalia Ramón y Ana Saura, viuda e hija de Carlos Saura, animó a los realizadores presentes en la gala a seguir con el cortometraje porque «los cortos son pequeñas obras de arte con un gran valor».

El director (Gerona 1975) recordó que en 2002 estuvo en Huesca para presentar su primer largometraje, ‘Cravan vs Cravan’, en el Festival Periferias. «Entonces pude conocer a gente a la que después he admirado y con la que he trabajado, porque por eso son importante los festivales», manifestó. La alusión a este certamen, suprimido por el Ayuntamiento de Huesca tras más de 20 años, fue aplaudida y vitoreada por la mitad de los espectadores.

Las «conexiones»

Lacuesta también habló de su relación con la ciudad (su padre vivió en la capital oscense cuando era niño) y la provincia, donde hace 10 años rodó, en Sallent de Gállego, ‘La próxima a piel’. Señaló que Huesca bien podría ser «el centro de universo» por todas estas conexiones, a la que añadió una más, ya que su suegro es de Sena.

El realizador, que está todavía disfrutando de los premios conseguidos por su última película, ‘Segundo Premio’ habló del cine de Carlos Saura como un referente para su generación «porque nunca dejó de experimentar, de buscar nuevos caminos».

Después de las presentaciones y los homenajes se proyectó el largometraje ‘Alumbramiento’, de Pau Teixidor. La película está inspirada en hechos reales y cuenta la historia de Lucía, una adolescente que se queda embarazada en la España de 1982.

Por la mañana, la alcaldesa oscense,Lorena Orduna, recibió a la delegación de Francia, que este año es el País de honor del Festival de Cine de Huesca.