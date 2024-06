Amaral reaparece por todo lo alto tras superar la covid: "Estamos muy felices"

Cuando Eva Amaral anunció que padecía covid y afonía, por lo que canceló un concierto en Alcázar de San Juan, los seguidores de la banda aragonesa se preocuparon ante la posibilidad de que esta afección pudiera causar más problemas. Sin embargo, en unos pocos días la cantante se ha repuesto y buena prueba de ello es el gran concierto que ofreció en la noche del viernes 7 de junio en uno de los escenarios más especiales del panorama nacional, el Teatro Romano de Mérida.

Amaral llegó, vio y venció en tan ilustre lugar. La comunión con el público produjo momentos muy emocionantes que, a buen seguro, guardarán en el recuerdo tanto los asistentes como el propio grupo.

La jornada ya comenzó por todo lo alto cuando Eva y Juan Aguirre dejaron su huella en la localidad extremeña al descubrir su placa conmemorativa en la denominada Vía Musicorum, una especie de calle de las estrellas. "Gracias por este recibimiento tan maravilloso. Sentimos que es un honor formar parte de esta Vía Musicorum. No sé si los músicos o la música pueden cambiar el mundo. No sé si podemos cambiarlo con una canción, pero acompañamos, que no es poco", proclamó la intérprete.

Juan Aguirre pronunció un discurso en la misma línea: "Nos hacéis muy felices con este reconocimiento en una ciudad con tanta historia. Siempre nos hace mucha ilusión tocar en el teatro romano, donde habitualmente se acoge teatro clásico porque tiene el valor de lo eterno".

Tras este preámbulo tan bonito, llegó la hora del concierto. Las entradas se habían agotado con mucha antelación y el ambiente que se vivió fue tremendamente especial. Durante unos 90 minutos la banda zaragozana acometió un repertorio cargado con sus clásicos, que fueron recibidos con devoción por una audiencia entregada, que no dudó en sacar sus móviles para iluminar la noche en canciones como 'Salir corriendo'. Tampoco faltaron 'Cómo hablar', 'Marta, Sebas, Guille y los demás', 'Revolución' o 'Días de verano'.

El recital terminó con el público pueto en pie aplaudiendo a la formación aragonesa y con Eva Amaral leyendo uno a uno los nombres de todo el equipo que hace posible esta gira. Un itinerario que este domingo recalará en el festival Bosque Sonoro de Mozota, la única actuación en Aragón en 2024.