Rodrigo Cortés: "Lo difícil de escribir es hacerlo bien, en cualquier distancia olímpica"

Nacido en Pazos Hermos (Orense) en 1973, Rodrigo Cortés es guionista, director de cine y escritor. Acaba de publicar ‘Cuentos telúricos’ (Random House), una colección de relatos tras su exitosa novela ‘Los años extraordinarios’.

Estos no son unos cuentos cualesquiera, hay mucho de surrealismo en ellos… ¿Cómo los definiría?

Hay surrealismo en términos técnicos, porque contra lo que solemos creer en el surrealismo no consiguen inventar cosas extrañas, sino que abrazan ideas o imágenes sin buscarles un sentido alegórico, por irracional que sea su origen. Cuando los surrealistas encontraban significado a algo, no les valía. Y en ese sentido, me doy tanta libertad que existe cierta relación porque hay algo de concatenación de ideas. Parto de una frase que podría ser cualquiera, todas valen como posible gatillo, que me conduce a otra y esta a otra.

Cuando los empieza, ¿sabe cómo van a acabar?

No suelo reflexionar en esas ideas más de la cuenta, y cuando veo que empieza a modelar cierta energía, tiro del hilo de su ovillo y llego indefectiblemente a alguna parte. Es también el modo de tratar que el lector no pueda adelantarse al texto. A veces me pongo trampas a mí mismo. Obligo a que alguien tome una decisión contraintuitiva, o que sostenga una idea que no tengo, o que es incluso contraria a la mía. Y de esta manera, siento que al lector le va a resultar difícil ir por delante del libro.

¿Qué le resulta más complejo, escribir una novela, un libro de relatos, o el guión de una película?

Contra lo que suele pensarse, creo que lo más difícil es la novela porque en ella tienen que funcionar más cosas a la vez durante más tiempo. Por otro lado, siempre se dice que cuanto más corto, más complejo. Y siento que no es así. En primer lugar, lo difícil es hacerlo bien, en cualquier distancia olímpica. La poesía, por supuesto, es la sublimación de la literatura y exige otro tipo de cribado, pero el cuento, en ese sentido, es más complejo que la ‘brevería’.

Tiene raíces en el Bajo Aragón, concretamente en Alcañiz, por vía paterna...

Además fui pregonero de la Semana Santa de Alcañiz, salí con el tambor y aún recordaba toques. Uno siente a veces que la parte gallega te da el vergel y la parte aragonesa te da el desierto, que es otra forma de vergel, que permite que la imaginación se dispare.

¿Le gustaría rodar una película en tierras aragonesas?

Me atrae precisamente ese desierto que, por otro lado, está lleno de tesoros porque en cualquier ladera se esconde un poco de regaliz de palo o algún tomate. Y hay algo que me resulta muy poderoso ahí.

Este año estrenará su película ‘Escape’, una cinta producida por Martin Scorsese. ¿Qué puede avanzar sobre ella?

Es algo así como ‘El conde de Montecristo’, ‘Papillón’ o ‘La fuga de Alcatraz’ al revés, porque es la historia de un hombre dispuesto a hacer lo que sea necesario para entrar en la cárcel. Produce, efectivamente, Scorsese. No había vuelto a rodar en español desde ‘Concursante’ (2007). El elenco está encabezado por Mario Casas, Anna Castillo, José Sacristán, José María Pou, Blanca Portillo, Guillermo Toledo, Juanjo Puigcorbé y Albert Pla, entre otros.

Ha dirigido a Robert De Niro, Uma Thurman, Cillian Murphy, Sigourney Weaver... ¿Nunca le ha intimidado trabajar con grandes figuras internacionales?

En el ‘set’ de rodaje más te vale olvidar el apellido de quien tienes delante. Por otro lado, si conoces a Sigourney Weaver, no te conviene nada llevarle un DVD de ‘Alien’ para que te lo firme. Hay una ventaja, no obstante, para siempre ya, después de trabajar con De Niro, que es la figura viva más grande de la historia de la interpretación. Por lo tanto, a partir de él todo el mundo será necesariamente más pequeño. Así que si eres capaz de sobrevivir a esa intimidación, ya estás preparado para lo que venga.