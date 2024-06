Esta es la programación especial con la que el Teatro Principal de Zaragoza celebrará sus 225 años

Obras teatrales inmersivas como 'Forever Van Gogh', musicales de éxito como 'This is Michael', la ópera 'Tosca' o espectáculos folclóricos como 'El arte de la jota' forman parte de la oferta con la que el Principal quiere celebrar sus 225 años de existencia. El coliseo zaragozano se inauguró el 25 de agosto de 1799, y como no es frecuente una vida tan longeva, ha querido celebrarlo por todo lo alto. Sobre el escenario y fuera de él, porque ha organizado medio centenar de actividades paralelas que darán mayor realce a la conmemoración. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo han presentado este viernes la programación. "Este teatro es más antiguo que el Liceo o el Teatro Real -ha destacado la alcaldesa-. Y muy querido por los zaragozanos. Es siempre una plaza dura, donde a muchas compañías les cuesta arrancar los aplausos. Pero es el faro de la cultura de varias generaciones zaragozanas. Y en los últimos años se ha hecho un muy buen trabajo en él: se ha logrado la excelencia en la programación conjugándola con que sea sostenible".

La gala por el aniversario se celebrará en abril, pero la primera cita tiene una fecha marcada en el calendario, el 5 de septiembre, cuando se estrenará 'Forever Van Gogh', un espectáculo moderno, 'envolvente', en el que las técnicas teatrales clásicas se funden con la inteligencia artificial. El espectáculo, de una hora y 40 minutos de duración, cuenta con música de Ara Malikian y funde arte, música, teatro y nuevas tecnologías. Ha sido uno de los grandes éxitos de la temporada en Madrid, donde se ha representado en el Teatro Marquina desde septiembre y estará en cartel hasta primeros de junio. En Zaragoza se ofrecerán 19 funciones entre el 5 y el 22 de septiembre.

Luego será el turno de 'This is Michael', con Lenny Jay en el papel del Michael Jackson, y Jennifer Batten, guitarrista estrella que acompañó en varias giras mundiales a Michael Jackson. A lo largo de más de dos horas se repasarán los principales 'hits' de la estrella del pop. Serán en total 28 funciones, del 26 de septiembre al 20 de octubre. "Podremos decir que Michael Jackson 'actuará' en las fiestas del Pilar", aseguraba este viernes Natalia Chueca. Y también, del 23 al 27 de octubre, del clásico de Agatha Christie 'Testigo de cargo', con Fernando Guillén Cuervo, al que sucederá una ópera, 'Tosca', de Puccini, el 28 de octubre.

El folclore, en plena carrera para conseguir que la jota sea Patrimonio Mundial, tendrá su cita en 'El arte de la jota', espectáculo que propone un viaje artístico por el folclore aragonés, la zarzuela, la lírica y la música clásica popular bajo el hilo conductor de 'Gigantes y cabezudos'. La dirección musical corre a cargo de Marta Vela, compositora y directora de orquesta, autora del aplaudido estudio 'La jota, aragonesa y cosmopolita: de San Petersburgo a Nueva York'. El espectáculo cuenta con la colaboración de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón y podrá verse del 30 de octubre al 3 de noviembre.

En el apartado musical, destacan Chano Domínguez y Martirio, en el marco del festival Jazz al Margen (4 de noviembre). Y en el del ballet, 'El pájaro de fuego' de Stravinsky, que la compañía de danza LaMov podrá en esena del 7 al 10 de noviembre. Luego están previstas la gala lírica en torno a 'Lucía di Lammermoor' ofrecida por el Gobierno de Aragón (del 15 al 17 de noviembre), o 'Hayato Drum Masters', espectáculo de tambores japoneses de fama internacional (18 de noviembre).

'This is Michael', uno de los espectáculos previstos para la próxima temporada del Principal. Heraldo.es

También habrá clásicos teatrales, como 'Seis personajes en busca de autor' de Pirandello (20 al 24 de noviembre), y contemporáneos como 'La colección', dirigida por Juan Mayorga y protagonizada por José Sacristán (del 5 al 9 de noviembre). Entre ambos, una parodia musical de 'Friends' (27 de noviembre al 1 de diciembre).

Mezclando ilusión, acrobacia, magia y fantasía, llegará 'Alice', espectáculo basado en una adaptación personal y libre de 'Alicia en el País de las Maravillas' de Lewis Carroll (12-15 de diciembre). En la programación de diciembre hay hueco también para el folclore aragonés, pero en su versión clásica. Se presentará una producción especial que, partiendo de 'Gigantes y cabezudos', incluye también las romanzas más destacadas de 'El guitarrico', 'La bruja' o 'La Dolores' (10-22 de diciembre). Por último, una de las grandes compañías mundiales de danza, el Ballet Clásico de Cuba, será el encargado de cerrar 2024 y abrir 2025 con tres espectáculos distintos, 'El cascanueces', 'El lago de los cisnes' y 'La bella durmiente'.

Natalia Chueca ha anunciado también "alguna sorpresa más" y José María Turmo, por su parte, ha revelado que el día 25 de agosto, fecha en que se cumple propiamente el aniversario, el teatro abrirá, pero no ha anunciado con qué tipo de espectáculo. La temporada, según Turmo, se cerrará el 14 de julio, y de inmediato comenzarán las obras de mantenimiento previstas y la instalación del reclamado ascensor.

La celebración del aniversario continuará a lo largo de todo 2025, aunque la programación no se ha adelantado y se anunciará en los próximos meses. Sí se han anunciado este viernes otras actividades no estrictamente escénicas, pero sí importantes desde el punto de vista cultural, como un libro-aniversario, en coproducción con Heraldo de Aragón, que recorre la trayectoria cultural del coliseo; o la reedición y actualización del libro 'Teatro Principal de Zaragoza', a cargo de la historiadora Amparo Martínez Herranz.

'La colección', de Juan Mayorga, cuenta con José Sacristán como protagonista. Heraldo.es

El Principal ha programado también un ciclo de debates mensuales en el hall del coliseo. 'Conversaciones en el Principal' contará con la conducción del periodista y escritor Antón Castro y en él participarán reconocidos autores, actrices, directores, productores: Dario Regattieri (septiembre), Fernando Guillén (octubre), Pepa Gamboa (noviembre), José Sacristán (diciembre) y Victoria Abril (enero de 2025).

El Teatro Principal fue escenario de la primera proyección cinematográfica en Zaragoza, y una de las primeras del país, con una presentación inicial el 28 de junio de 1896. Y este es el punto de apoyo que se ha usado para presentar un espectáculo diseñado a partir del teatro de sombras que repasará la historia del Principal y de las actividades que se desarrollaron en él hasta finales del siglo XIX. Asimismo, se recreará una sesión cinematográfica en los primeros años de la historia del cine con el visionado de las primeras cintas exhibidas y realizadas en España hasta 1914. El espectáculo podrá verse del 27 al 29 de junio de 2025.

También se ha previsto un ciclo de conferencias, en el que se abordarán temas como '225 años de pulso arquitectónico y artístico' (a cargo de Amparo Martínez Herranz), 'Un lienzo de José Manuel Broto en el foyer del teatro' (a cargo del propio pintor), 'Las cuatro alegorías del escultor Félix Burriel' (José Ramón Morón), '147 años del telón de Unceta' (Wifredo Rincón), Las esculturas de Francisco Rallo' (Paco Rallo) o 'El mural de Jorge Gay' (Jorge Gay).

Para dar realce a la historia del coliseo, el consistorio zaragozano ha solicitado su incorporación como miembro de pleno derecho de la Ruta Ibérica de Teatros Históricos. Y a la Red Española de Teatros que lo auspicia, se le ha solicitado la organización de un Congreso de Teatros Históricos que se celebrará en Zaragoza la próxima primavera. También ha solicitado que se declare Bien de Interés Cultural.

A partir de septiembre, y en sus redes sociales, el teatro va a comenzar una campaña que se propone mostrar el bicentenario recinto, su historia, su presente y, ante todo, su día a día. Se lanzarán pequeños videos a través de las redes sociales sobre la actualidad artística, recuerdos y fechas históricas.