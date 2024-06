Luz Casal: "Zaragoza y Aragón han sido una plaza muy importante en mi vida"

Luz Casal (Boimorto, 1958) inaugura en la noche de este viernes la quinta edición del festival Bosque Sonoro de Mozota. La gran dama de la música española iluminará la pequeña localidad zaragozana de 130 habitantes con su privilegiada voz y con un repertorio imbatible. Una velada en la que completan el cartel Rodrigo Cuevas, Zinentiendo DJs y El Bosque Sonoro DJ.

Esta noche regresa a Aragón, un destino muy frecuente en su larga carrera.

Como dicen los toreros, Zaragoza y Aragón han sido una plaza muy importante en mi vida. He actuado en cantidad de sitios y, en algunos, con muchísimos buenos recuerdos.

Su visita más cercana fue el año pasado en el festival Pirineos Sur, donde le entregaron un premio de honor. ¿Este tipo de distinciones son gasolina para seguir en la brecha?

El aplauso ya es el mejor de los premios. El que pueda seguir ofreciendo canciones con las que me expreso a lo largo de tantos años es otro grandísimo premio. Los galardones físicos no dejan de ser como un aplauso concentrado que yo, desde el más grande al más pequeño, recibo como lo que son, una demostración de cariño. Creo que casi el 100% de las personas que nos subimos a un escenario lo que queremos es recibir cariño, cariño de las maneras que sean, expresadas de las maneras que sean. Y en eso me siento muy satisfecha.

¿Qué siente cuando sale a un escenario?

Le podría decir mil cosas distintas, pero siempre hay una que es la protagonista si eres una persona responsable con el público: darlo todo. Pasan mil cosas, mil pensamientos por tu cabeza, pero hay que doblegarlos para que no pierdas la concentración y no salgas pensando que si cometiste el día anterior un error o lo que sea.

¿Se siente una, a pesar de que pasen los años, muy vulnerable cuando aparece ante el público?

Esto no es un trabajo. Un concierto se podría definir como una aventura constante. Somos seis músicos, está la cantante y cinco personas más que son extraordinarias porque hacen que todo ese repertorio que la cantante defiende, suene y se proyecte de la manera más contundente posible. Es una aventura que tiene que ver con muchísimas cosas. Entran en juego los técnicos pero también dependemos de muchas variables: del día, de si ha llovido, de si hay mucha gente, de si hay poca, de si son miles, si son menos miles, si el espacio es incómodo para la gente, si el escenario de repente tiene un bollo y puedes darte un castañazo como te descuides. Influyen muchísimas cosas. No es un trabajo rutinario. Justo lo contrario. Es un reto continuo.

Tiene todo el verano lleno de actuaciones. ¿Cómo vive esa vida de la carretera?

Últimamente vivo casi mejor la vida de la carretera que la de los aviones. A salto de mata, como el músico ambulante, como describe la canción de Radio Futura ‘El canto del gallo’. Somos eso. Nos acostumbramos al frío, al calor, al mar, a la montaña, a Francia, a España, a Túnez, a Chile...

Cita ‘El canto del gallo’, una canción de dos ilustres zaragozanos –los hermanos Auserón– que usted acaba de versionar.

La historia que relata es fantástica. Describe muy bien, en muchos aspectos, mi propia historia. El personaje que describe Santiago es francamente excepcional. De repente, una mañana escuché la canción y decidí que, para darle el colofón divertido a nuestras actuaciones de este año, iba a decirle a Santiago que iba a tomar su canción y hacer una versión. Es un tema que, a pesar de todos los años transcurridos, se escucha como si fuera actual, lo cual no deja de ser sorprendente y maravilloso.

Es casi imbatible ese poder que tienen algunas canciones para lograr que la gente las haga suyas. Como aquella expresión: "están tocando nuestra canción".

Ese es el objetivo principal y primordial de todo músico, que algo que tú sientes, que algo que te afecta a ti de manera íntima, se convierta en algo importante en la vida de cualquier otra persona. Eso es algo mágico, eso es lo que te da fuerza en muchísimas situaciones. He expresado este sentimiento o he contado esta historia que le ha servido a alguien para algo. Para mí, es el objetivo principal, el más sobresaliente de todos.

Un objetivo que ha logrado en su último disco, ‘Las ventanas de mi alma’, un álbum que le está reportando muchas alegrías.

Es un disco bien hecho y que cuenta con una participación mía como autora y compositora mayor de la habitual, con lo cual eso me da más seguridad. Ser intérprete es algo maravilloso. Adoro exprimir una canción que ha escrito otra persona y que nadie pregunte de quién es, sino que esa canción te pertenece. Pero luego está la necesidad que tienes de escribir o la espontaneidad de una melodía que aparece y que luego se convierte en una canción. En ese sentido, ‘Las ventanas de mi alma’ tiene más de mí. Refleja el hecho de abrirle más que el corazón a cualquier persona que se acerque a la luz.

¿Le resulta más sencillo expresar emociones o sentimientos a través de una canción que de viva voz, en la vida real?

Totalmente. A través de la música eres muchísimo más impúdica. Por poner un ejemplo común, decir te quiero a otra persona cuesta. Pero en cambio, a través de una canción es más fácil.

Este viernes encabeza la jornada inaugural del Bosque Sonoro, un festival humilde, que se celebra en una pequeña localidad zaragozana y que tiene fines solidarios y ecológicos.

Esa melodía me suena mucho (risas). Es algo que sé muy bien de qué se trata, porque así es nuestro festival, el Festival de la Luz, que hacemos en el lugar donde yo nací (la localidad coruñesa de Boimorto), en el terreno, ante la casa donde nací. Es un festival en mitad de una aldea donde no pasan muchas cosas y que durante tres días se hace algo extraordinario con la aportación de músicos de diferentes estilos, géneros y con un carácter benéfico. Digamos que en Mozota estaré en un ambiente conocido. En todos los escenarios me siento cómoda, pero muchísimo más cuando detrás hay unas intenciones y una filosofía como las del Bosque Sonoro.