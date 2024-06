El zaragozano Iker Unzu sigue asombrando al mundo: "Intento ser yo mismo en los vídeos"

Zaragoza experimentó este miércoles 5 de junio un nuevo fenómeno atmosférico, que combinado con la primera noche tropical del año (calificativo asignado a unas 30 noches anuales en ciudades como Zaragoza, Cáceres, Toledo o Ciudad Real) desató una tarde-noche insólita.

El fenómeno en cuestión se llama Iker Unzueta (Iker Unzu en las redes sociales y la literatura) y su cita con los lectores de ‘Escapando de la mansión embrujada’ (Planeta) formó largas filas entre las 18.00 y las 23.45 en la Librería General de la zaragozana plaza Aragón: hasta 500 firmas, sobre todo a público infantil y juvenil, y el triple de personas (por la compañía de sus familiares adultos) presentes en el lugar.

Iker no se limitaba al autógrafo: se hacía fotos, departía cariñosamente con cada persona y escuchaba con atención sus palabras. “No se levantó de la silla -explicaba su padre, Asier- porque quería que nadie se fuera a casa sin firma después de haber hecho fila tanto rato, y tampoco quería limitarse a un instante frío. Él es así”.

En la librería no cabían en sí de asombro. Se habían repartido 300 números para ordenar la fila, la previsión era buena, pero la cifra prevista estuvo a punto de duplicarse. No tuvieron problema en alargar su horario laboral para respaldar a Iker. “Nos decían -explicaba Asier- que nunca habían experimentado algo así. Estamos muy agradecidos a la General. Nosotros tampoco esperábamos esto, claro; era la primera firma de Iker en solitario”.

Estudiante universitario en California State, Iker firmaba este jueves 6 de junio a las 18.00 en la Feria del Libro de Madrid, pero una alerta roja por amenaza de tormenta hizo que se cancelase el evento, previsto ahora para este viernes 7 a las 17.00 en El Corte Inglés del Campo de las Naciones. Solamente tiene 19 años, y acumula la friolera de 13 millones de seguidores en Tiktok, 10 millones en Youtube y casi 3 millones en Instagram.

Emocionado

El joven aragonés tardó en conciliar el sueño, a pesar del cansancio. Esta mañana seguía emocionado. “Fue increíble. Venían a conocerme, a llevarse una obra mía con mucho cariño. Todo el mundo fue muy amable, desde los trabajadores de la librería a cada persona que se acercó, los peques y sus familiares. Traté de darles la mejor experiencia posible”.

Iker estaba sorprendido por la variedad e intensidad de algunos detalles. “Me regalaron cosas muy específicas que quizá había mencionado en algún vídeo meses atrás, y sabían por tanto que me gustaban. Como sui fuéramos amigos de años: siguen impresionándome cosas así”.

El autor de ‘Escapando de la mansión embrujada’ lleva una vida espartana en California, aunque la disfruta: ha elegido su esquema cotidiano y reserva la mejor parte, los vídeos, para el final de cada jornada. “Me despierto a las 6.00; las clases empiezan dos horas después y hay que ir en coche a todos lados, el factor atascos debe tenerse en cuenta. Suelo quedarme hasta el mediodía en la universidad; luego vuelvo a casa, me hago la comida y me pongo con la tarea académica para tener luego el resto del día mi tiempo para los vídeos”.

La generación de contenidos para sus redes es algo que disfruta intensamente. “Es lo que más me gusta; ahora, además, es mi trabajo. Grabo un par de horas diarias, edito y si toca publicar algo, ajusto el horario ideal para América y Europa. Los fines de semana me levanto a la misma hora y trato de adelantar tareas de la semana. Parece mucho, pero he bajado el ritmo, antes hacía seis vídeos diarios. No quiero experimentar un ‘burnout’ y bloquearme, las pausas son fundamentales, aunque si fuera por mí no pararía, me encanta lo que hago”.

"Lo que estoy aprendiendo estos días servirá para contenidos futuros”

Paradójicamente, estos días de firmas han favorecido ese propósito de parar en digital y potenciar el foco analógico en su vida. “Tocaba cambiar el chip y así tengo espacio para vivir cosas nuevas; también te digo que lo que estoy aprendiendo estos días servirá para contenidos futuros”.

¿Dónde está el ‘mojo’ de Iker en los vídeos, qué le distingue de otros cientos de miles de creadores? Él no lo sabe, pero tiene claro su enfoque. “Lo primero es que entiendo que lo que hago no le guste a todo el mundo, faltaría más, a mí también me pasa con contenidos que veo, pero no creo en esparcir ‘hate’, no me va”.

El joven escritor y creador de contenidos digitales añade que “cuando me toca un ‘hater’, dado que ya soy una persona pública, simplemente pienso que si recibo odio de alguien que no me conoce no debe importarme. Es cierto que no me pasa mucho, por suerte. Intento ser yo mismo en los vídeos, sacar buenos y malos momentos, mostrarme tal cual soy. Me han inspirado los ejemplos de otros y trato de poner un punto distintivo en la edición, por ejemplo. La gente lo nota”.

De California se queda con el clima, la oferta cultural, la posibilidad de conocer gente de todo el mundo y la constatación de que ya no hay fronteras en el eco de una persona, gracias a internet. “No he encontrado zaragozanos allá por el momento, pero cuando vienen amigos a verme y vamos por la calle sí me pasa que me piden una foto de pronto, es como un recordatorio de la repercusión que tienen mis vídeos”.

De hecho, así nació la idea del libro, Planeta contactó con él y se lo propuso. “Ha sido una aventura bonita: yo quería una historia con añadidos, guiños de mi producción audiovisual, tránsito de personajes entre los soportes físico y digital… De hecho, hay códigos QR en el libro con vídeos exclusivos para los compradores. Yo también conozco muchas cosas de los potenciales lectores, gracias a sus comentarios en las redes, y he tratado de contar una historia entretenida, que pudiera llegarles adentro”.