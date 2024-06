Gerald B. Fillmore: "Poder mostrar mi película en casa es todo un orgullo"

Se podría decir que usted es un actor y cineasta que vive a caballo entre Estados Unidos y España. ¿Cómo se lleva ese ir y venir constante?

Como actor y cineasta, genial. Como padre, no tanto. Me encanta tener la oportunidad de viajar por trabajo y, aunque vivo en Los Ángeles desde hace ya diez años, poder seguir viniendo a trabajar a España. Me parece un privilegio. Pero claro, con dos niños pequeños, las distancias son siempre más largas.

¿Y también le da tiempo de venir de cuando en cuando a Zaragoza, su ciudad?

Sí, la verdad es que aunque tenga un pie en Los Ángeles, nunca he dejado de tener medio pie en Madrid, y otro medio en Zaragoza. Vengo cada vez que tengo oportunidad de ver a mi familia y también colaboro en proyectos con gente de aquí con frecuencia. Justo el último corto, ‘Regreso al armario’, está coproducido con José Ángel Delgado, de la productora aragonesa Cosmos. Además, si me coincide con un rodaje en España intento venir cada vez que hay un acto o un festival en el que muestren nuestro trabajo.

Además de la familia y los amigos, ¿qué es lo que echa de menos de la capital aragonesa?

Las chuletas de ternasco, la borraja y la longaniza, en este orden. Lo de la borraja me ha dado más fuerte con los años. Me encantaría poder cultivarla allá donde fuera. También echo de menos muchos locales y negocios emblemáticos de Zaragoza y el encanto que tiene vivir en una ciudad romana.

Acaba de preestrenar en Bilbao y Madrid el largometraje ‘Amor en toda la cara’ y hoy (12.00) se proyecta en un pase especial en los cines Artesiete. ¿Qué significa para usted volver a su tierra con una película bajo el brazo?

Es todo un orgullo. Poder mostrar tu trabajo en casa y ser siempre tan bien recibido no tiene precio. La Zaragoza Film Office ha hecho posible que pudiéramos rodar aquí parte de la película y hacer este preestreno. No puedo estar más agradecido.

¿De qué trata este filme?

La película cuenta la historia de una pareja separada por la pandemia. Ella en California y él, de viaje en España, atrapado sin poder regresar. Una comedia romántica, donde usamos la videollamada, como si de una peli de ‘found footage’ se tratara, para hablar y reírnos de lo que nos hace más seres humanos que seres sociales, de la diversidad de nuestro idioma, de la tecnología que nos acerca y aleja a la vez, del perdón, la redención, la maternidad, la paternidad y del amor en general, y todo grabado con un móvil, claro.

¿Se imaginaba que algo tan terrible como una pandemia iba a inspirarle para hacer un cortometraje y luego un largo?

La verdad que no. Durante la pandemia estuve trabajando en televisión y el cortometraje surgió de rebote cuando Vanessa Benavente, la actriz protagonista, me pidió escribirle una escena para un ‘casting’ que acabó convirtiéndose en el corto ‘Hold for applause’ (Esperen al aplauso). La acogida del cortometraje en festivales fue el motor para lanzarnos a producir una película en el mismo formato. Pero al final la película no trata sobre la covid, es mas el escenario de fondo, la excusa para contar una historia de amor en la distancia.

¿Qué actores figuran en el reparto?

La citada Vanessa Benavente, que hace el papel de Ana; Tito Valverde, que da vida a mi padre en la peli; William Miller, que es el ex de Ana y un director de Hollywood enamorado de si mismo; Mela Green, como la mejor amiga de Ana, y Carlos Santos y Beau Bowker, los mejores amigos de Danny, a quien yo interpretó. Es una película coral de actores maravillosos de más de diez países.

¿En qué ciudades se filmó?

Está rodada entre Los Ángeles, Madrid, Londres y Zaragoza. Aquí tuvimos la oportunidad de grabar en el aeropuerto, en el Palacio de Sástago y en la juguetería Abracadabra.

Esta no es su primera incursión en el largometraje…

Cierto, realicé la película ‘Fasces’ hace ya casi 20 años en Zaragoza con equipo y actores aragoneses. Aunque lo cierto es que ha pasado tanto tiempo que me siento como si esta fuera una segunda primera vez.

¿En qué proyectos trabaja actualmente?

Acabo de rodar como actor en la nueva serie de Enrique Urbizu y estoy escribiendo un nuevo proyecto con Javier Veiga, con quien ya trabajé en las series ‘Pequeñas coincidencias’ y ‘Gym Tony’, y espero que en breves se anuncie también la nueva temporada de ‘Muertos SL’ en Movistar Plus.