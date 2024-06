Eva Amaral explica su historia de amor con Love of Lesbian en forma de canción

Love of Lesbian sorprendió la pasada semana con el lanzamiento de una canción como segundo adelanto del que será su próximo disco. Un tema titulado '¿Qué vas a saber?' en el que la banda catalana cuenta con una colaboración muy especial. Nada más y nada menos que Eva Amaral, la voz perfecta para combinarla con la de Santi Balmes.

El 'single', que es un alegato a la amistad, cuenta con un divertido y desenfadado videoclip en el interior de una cárcel en el que aparecen tanto los integrantes del grupo como Eva Amaral.

'¿Qué vas a saber?' con @amaraloficial es alegato y grito.



Y ahora también es vuestra ❤️https://t.co/oDq5h7LQu5 — Love of Lesbian (@loveoflesbian) May 30, 2024

La intérprete zaragozana ha compartido este viernes en sus redes un mensaje en el que cuenta cómo se produjo esta colaboración y en el que destila su amor y admiración por Love of Lesbian. "Hace unos meses recibí un mensaje de Santi Balmes. Decía que tenía una canción que para él era especial y en la que se imaginaba mi voz junto a la suya. Ese mensaje fue suficiente para que me subiera a su barco, bueno… también ayudó escuchar la canción cuando todavía era una demo y ya podías ver el tremendo temazo que es '¿Qué vas a saber?'. Siempre certeros al corazón los Love of Lesbian. Es un honor formar parte de su Ejército de Salvación", explica.

Cabe recordar que Santi Balmes estuvo el pasado miércoles en la Feria del Libro de Zaragoza para firmar ejemplares de su nueva obra literaria, 'Un día en mi cabeza'. Un desplazamiento en el que aprovechó para ensalzar su íntimo vínculo con la capital aragonesa y destacó especialmente tres nombres: Amaral, Enrique Bunbury y El Niño Gusano. En el caso de la banda de Eva y Juan Aguirre destacó la canción 'Marta, Sebas, Guille y los demás'.

Por su parte, Amaral afronta este viernes 7 de junio un importante concierto en el Teatro Romano de Mérida con todas las entradas vendidas y el próximo domingo ofrecerá su única actuación del año en Aragón, en el festival Bosque Sonoro de Mozota.