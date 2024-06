Silvia de Félix: "Tengo la suerte de poder retratar momentos históricos"

La periodista zaragozana Silvia de Félix es una consultora independiente que integra de manera habitual las misiones de Observación Electoral de la Unión Europea desde hace dos décadas, amén de trabajar para la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y diversas fundaciones. En el desarrollo de sus funciones, que abarcan exhaustivos estudios previos sobre el terreno, seguimiento del proceso e informes conclusivos tras los comicios, ha desarrollado una producción fotográfica notable, producto del aprendizaje recibido en la escuela Spectrum Sotos de Zaragoza.

La zaragozana es profeta en su tierra, al menos durante las próxima semanas. Un total de 56 de esas fotografías se exponen desde este miércoles 5 de junio y hasta el 1 de septiembre en la sala 94 del Museo Pablo Serrano (Avenida de César Augusto, 20) bajo el título ‘Destino democracia’. Son el resultado de una criba realizada a partir de miles de instantáneas, que inmortalizan momentos de su trabajo en elecciones de 18 países de África y América Latina.

No son todos los que ha visitado, sino una muestra amplia. El comisario de la muestra es su profesor en Spectrum, Julio Álvarez, que eligió con Silvia tras una primera selección de la propia Silvia.“Después de tantos años, y como los ciclos electorales se repiten, hay algunas fotografías en la muestra de dos momentos distintos en un mismo país, como Paraguay en 2018 y 2022 o RD Congo en 2011 y 2023: ahí he estado cuatro veces. Me encanta mi trabajo, soy afortunada”, explica Silvia, que apunta un dato revelador: este año 2024 está llamada a las urnas la mitad de la población mundial, unos 3.700 millones de habitantes.

Chica con el dedo tintado tras votar en Moroni (Islas Comoras) en 2015. Silvia de Félix

Las estancias de los observadores internacionales suelen ser de un par de meses, tres como máximo, con diferentes equipos. “Mi tarea se centra normalmente en la comunicación, pero a veces cambio de rol, aunque todos se complementan. También he participado como observadora de corto y largo plazo. Suelo analizar la comunicación externa, el tipo de cobertura y sesgo de los medios de comunicación locales y, desde el año 2016, el análisis de redes sociales”.

La zaragozana explica que su tarea también tiene algo de diplomacia, sobre todo en el cierre. "Hablo con asociaciones de periodistas y, cuando las hay, autoridades audiovisuales que supervisan los códigos deontológicos y oenegés que vigilan el estado de la libertad de expresión”.

Amor por la imagen

La periodista no pudo estar ayer en su propia inauguración, ya que el pasado sábado partió hacia Nouakchott (Mauritania) para ejercer su trabajo junto a otras dos personas enviadas por la Unión Europea en las presidenciales del país sahariano. Estará ahí todo el mes de junio, con la posibilidad de extender su estancia hasta la tercera semana de julio si hay segunda vuelta. Tras el proceso se publican conclusiones preliminares, que mutan en finales tras una última depuración. Con la cámara siempre a mano, Silvia de Félix va inmortalizando todas esas actividades, y poniendo principalmente el foco en el elemento humano.

Militante electoral con el cuerpo pintado en Berekum (Ghana) en 2008. Silvia de Félix

La fotografía se ha convertido ya en una necesidad para ella. “Es algo que sientes, ni siquiera lo descubres. Ya no puedo soltar la cámara, y tengo la suerte de poder retratar momentos históricos. Me llevo un trocito del país conmigo. En la muestra hay varias fotos que me emocionan en lo personal, porque queda claro el esfuerzo que hacen los involucrados: por ejemplo, esos profesores de RD Congo orgullosos por complementar su tarea docente cotidiana con la formación de otros en el tema electoral. Eso se ve en las caras, en el lenguaje corporal”.

Las 56 fotografías que ya cuelgan de las paredes del Museo Pablo Serrano se complementan con otras 90 en una proyección que compila cinco fotografías por país. “Lo que quería reflejar a través de las imágenes, junto al valor fotográfico en sí que les haya podido ver Julio, es un hilo narrativo: se cuenta el proceso previo, la formación específica que se pide en varios países para ser parte de las mesas… en África suelen ser maestros y en América, estudiantes universitarios, con la idea aquí de involucrar a la juventud”.