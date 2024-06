¿Qué hace una joven zaragozana exponiendo su arte en una pequeña isla de Indonesia?

El arte no tiene fronteras y así lo ha demostrado Alba Cariñena. Esta zaragozana de 30 años tenía un objetivo muy claro: vivir en algún lugar de Asia Oriental y lo ha conseguido gracias a unas prácticas internacionales por la Universidad de Zaragoza. "Visité Tailandia y Malasia hace seis o siete años y me gustó un montón. Tenía muy claro que en algún momento quería vivir aquí", afirma Alba.

Graduada en marketing y diseño gráfico, busca hacerse un hueco en este nicho de trabajo a través de su propio proyecto. En Albaricoque Estudio crea identidades gráficas para empresas, acuarelas por encargo o papelería para bodas. Pero a pesar de llevar con ello desde 2021, no olvidaba su sueño. "Vi la oportunidad de irme gracias a unas becas internacionales, sin embargo la primera vez que la eché no lo conseguí por falta de puntos", recuerda. Pero quien la sigue la consigue y en la siguiente tuvo el esperado "sí".

En estas becas el estudiante busca la propia empresa en la que realizar las prácticas: "Me puse a buscar por un montón de ciudades de Asia, pero ninguna me convencía porque no estaban centradas en el área que buscaba, diseño gráfico y marketing", explica. "Llegué hasta Paerstud -empresa donde realiza las prácticas- porque un amigo me dijo que buscara en la Isla de Lombok y encontré la empresa perfecta ya que aunaba arte, marketing, campaña de redes sociales y arte mural".

Sin embargo, esta decisión de irse hasta esta pequeña isla durante cuatro meses sorprendió y mucho a los propios dueños de la empresa. "Me mandaron una captura de pantalla de dónde se encontraba la isla y me preguntaron si realmente sabía dónde me metía", recuerda divertida la zaragozana. A pesar de que la experiencia ha sido más que positiva, no puede alargar su estancia por motivos económicos: "Solo cuento con el sueldo que la Universidad de Zaragoza me administra. Aquí no recibo ninguna remuneración económica porque entiendo que las cosas son diferentes y recibo un montón por parte de ellos a modo de aprendizaje y a nivel humano", destaca.

No solo ha avanzado a nivel académico sino que, desde un punto de vista personal, esta experiencia le ha aportado mucho: "A la hora de vivir todo cambia porque aquí conviven tres religiones -islam, budismo e hinduismo- y muchas culturas", cuenta Alba. Recuerda que su llegada a la isla coincidió con el comienzo del Ramadán, lo que le supuso un mayor choque cultural pero un aprendizaje: "He tenido la oportunidad de conocer la cultura del islam desde dentro y eso te abre aún más la perspectiva que si lo ves desde fuera".

Ahora, tras este tiempo vivido, recuerda sus inicios: "Cuando llegué ni ellos ni yo sabíamos qué iba hacer". Al final ha tocado todos palos, desde marketing, diseño o gestión con los clientes. La idea de la exposición viene de su interés por la isla y su cultura: "Quería retratarla porque me interesaba mucho y cuando se lo dije me ofrecieron hacer un trabajo completo sobre la exposición". Así, no solo ha trazado su obra sino que también ha diseñado todo lo que hay detrás a nivel de montaje o promoción.

La línea que sigue su exposición titulada 'La Cara' se centra en el puerto de Ampenan, un punto que en el pasado fue importante para la zona donde llegaban una gran cantidad de barcos. Así, la exposición está compuesta por 13 obras: tres acuarelas, ocho fotografías, un lienzo y un collage.

"La más especial es el gran lienzo porque nunca hago acrílicos y ha sido un reto, y también porque genera una interacción con el público", cuenta Alba. Este lienzo está compuesto por una base de acrílicos y pegada sobre él hay trozos de basura obtenida de la zona. "Quería que fuera una reflexión sobre la contaminación que hay en esta zona".

Su inauguración tuvo lugar el pasado martes y muestra un balance positivo: "Ha venido bastante gente, alrededor de 60 personas han acudido al acto de apertura y a la charla", señala. La breve exposición estará presente hasta el domingo y pocos días después dirá adiós a unas prácticas que le han dado más de lo podía esperar.