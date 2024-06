PhotoEspaña desembarca en la Lonja con una antológica de Pilar Aymerich

"Si una fotografía no explica algo, es mejor que no la hagas. Y yo, cuando encuadro, si no 'veo' la foto, no disparo". Esta ha sido una de las máximas que ha seguido a lo largo de toda su trayectoria profesional Pilar Aymerich (Barcelona, 1943) Una trayectoria enorme, que queda recogida ahora en la exposición que se inaugura esta tarde en la Lonja zaragozana. 'Memoria vivida' -difícil encontrar un título más cabal para lo que se presenta- reúne 154 imágenes tomadas por la fotógrafa catalana a lo largo de más de cinco décadas.

A Aymerich se la ha catalogado, un tanto precipitadamente, como 'fotógrafa de la Transición' en Cataluña. Pero es mucho más. Y esa ha sido la voluntad de Neus Miró, la comisaria de la exposición, que se ha esforzado por dar a conocer todas las facetas de su trabajo. "Queríamos ampliar ese espectro temporal, tanto hacia el pasado como hacia la actualidad. Ella se formó en la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual de Barcelona, y eso explica mucho su trabajo, su cuidado por la escenografía en cada imagen, su interés en presentarnos el actor principal, los actores secundarios... Esa teatralidad la incorpora a su quehacer de forma orgánica", señalaba Miró este jueves.

Aymerich descubrió la fotografía en Londres, adonde había viajado, tras pasar por Francia, para estudiar dirección teatral. "Nunca me había interesado la fotografía -confesaba al presentar su exposición-. Pero soy una persona que vive de intuiciones y no me ha ido demasiado mal en la vida. Yo estaba muy perdida y hubo un momento en el que pensé en la fotografía de forma intuitiva. Llegué a ella para sobrevivir. Le escribí desde Londres a mi padre pidiéndole que me enviara una cámara y me mandó una Voigtländer pequeñita. Para hacer fotografías la cámara no importa, lo que importa es lo que tengas en la cabeza. Jean-Luc Godard decía que "el encuadre es una cuestión de moral". Y tenía razón, con el encuadre das a entender lo que quieres explicar. Y con esa Voigtländer pequeñita (presente en la muestra) empecé a hacer fotografías". Era el Londres de la minifalda, de los Rolling y los Beatles, y de las protestas sociales y políticas. Ese Londres contestatario es el que recuperaría luego en Barcelona cuando se reinstaló allí en 1968 y empezó a ser testigo, y fotógrafa, de la Transición.

'Pilar Aymerich. Memoria vivida' plantea, con inteligencia, varios diálogos en su recorrido: el de la fotografía teatral en Barcelona frente a la de Londres; la plasmación de los movimientos sociales en ambas ciudades; los retratos... Aymerich tuvo el privilegio de retratar la vida cultural de su ciudad a lo largo de varias décadas, en un espectro que va de Josep Pla a Ovidi Montllor, pasando por el caótico e inclasificable Joan Brossa. "Cuando quieres retratar aspiras a explicar a una persona -señalaba la fotógrafa-, y por eso siempre he buscado ganarme la confianza del retratado, trabajar en su ambiente". Esas fotos de los 60 y 70, en riguroso blanco y negro, contrastan enormemente con el bloque que cierra la exposición, ya en color, de mujeres anónimas a las que ha captado frontalmente. El retrato que más le ha impresionado es uno que hizo a tres catalanes que habían sobrevivido al campo de concentración de Mauthausen. "Un día me llamó Montserrat Roig para que fuera urgentemente a su casa porque estaba entrevistándolos allí para un libro en el que estaba trabajando. Me los encontré a todos sentados a una mesa y no quise hacerles la foto allí. Dí vueltas alrededor de la casa y encontré una pared. Les pedí si se podían poner juntos, como cuando los hacían formar en el campo de concentración. Y fue impresionante cómo les cambió la cara. Surgió el dolor, y aparece en la foto".

La exposición puede visitarse hasta el 8 de septiembre. José Miguel Marco

Además de esos diálogos, la exposición incluye dos 'islas' que muestran otras facetas de la autora. Una de ellas es una sala donde se presenta el cortometraje 'Entreacto', rodado en 1974 en 35 milímetros y donde Pilar Aymerich oficia de actriz. Y la otra está constituida por imágenes tomadas en Cuba en 1982 (ya todas en color) o para su proyecto 'Viajeras a La Habana' en colaboración con la historiadora Isabel Segura.

En suma, un apasionante recorrido por la obra de una creadora que en 2021 fue distinguida con el Premio Nacional de Fotografía, que recibió en Zaragoza. 'Memoria vivida', que es la primera gran retrospectiva que se dedica a la obra de Aymerich, puede visitarse hasta el 8 de septiembre y se incluye dentro de la programación oficial de PhotoEspaña 2024, que este año incluye 84 exposiciones en varias ciudades españolas. La próxima semana se inaugurará en la Torre DKV la muestra 'Antropología fantástica', de Lucía Herrero.