Aitana Sánchez-Gijón: "Me interesa buscar caminos no trillados, arriesgarme e investigar"

La actriz Aitana Sánchez-Gijón vuelve este jueves (20.00) al Teatro Principal de Zaragoza para representar desde hoy hasta el domingo la obra ‘La madre’ de Florian Zeller, un drama con toques de humor que aborda la relación de amor entre una madre y un hijo, cuando este último va creciendo y separando su presencia física de la de su progenitora.

¿Cómo definiría a Ana, su personaje en ‘La madre’?

Ana atraviesa una depresión agudizada por el abandono del barco de todos los miembros de la familia, que se ha ido gestando a lo largo de los años por esa posición en la que las mujeres nos vemos abocadas como algo natural, por ocupar ese lugar de sostén del hogar y ocuparse de la crianza de los hijos. Eso le ha ido generando una frustración, un rencor también muy grande y un terror a quedarse sola. Se amarra a su hijo como a un clavo ardiendo y se convierte en una madre asfixiante, demandante, posesiva y chantajista. Las situaciones de humor se dan a partir de esa oscuridad de Ana y de esa manera de no filtrar lo que le pasa y lo que siente.

La crítica dice que es uno de sus mejores papeles. ¿Está de acuerdo?

Bueno, es que es un gran personaje. Un bombón para una actriz. Supone una dificultad muy grande, pero también una libertad impresionante a la hora de trabajar porque la obra no tiene una estructura cronológica, sino que es como un puzle que tiene que ver mucho con la subjetividad del personaje. Y eso que al principio podía ser una traba o una dificultad muy grande, al final se convierte en una ventaja.

Este montaje, ¿es un poquito menos exigente que ‘Malvivir’? En aquella obra con la que vino al Principal en 2022 interpretaba junto a Marta Poveda alrededor de 15 personajes.

Físicamente, no es nada exigente y salgo de ella como una rosa. En ‘Malvivir’ terminaba para el arrastre. Sin embargo, ‘La madre es muy exigente en el plano emocional, aunque la vivo con mucha ligereza y mucha alegría. No me pesa ni me hace daño, no me hace mal. Es curioso porque Ana sufre muchísimo, pero yo como actriz la disfruto un montón.

Ayer estuvo conversando en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza con la actriz zaragozana Elena Rivera, quien siempre ha dicho de usted que es su referente...

Somos muy amigas. Nos queremos muchísimo. De hecho, el verano pasado, cuando estuve rodando en el Bajo Aragón, vino a verme con Luis Alegre y se quedaron conmigo un fin de semana. En teatro hemos hecho juntas la obra ‘La vuelta de Nora’ y desde entonces nos hemos cogido un cariño enorme. La siento, además, muy afín y muy cercana, y me parece una mujer con un talento extraordinario y también con una humanidad preciosa. Es alguien muy luminoso y muy hermoso. Le tengo que agradecer que se dejara liar por Luis Alegre para nuestra charla de ayer.

¿Cómo recuerda el rodaje que ha citado de la película ‘Tierra baja’ en Alcañiz y Belmonte de San José el pasado año?

Realmente, ha sido uno de los rodajes más placenteros de mi vida. Además, el hecho de que fuera una película muy pequeñita, que jugaba a la contra en muchas cosas, obviamente con dificultades a la hora de rodar o al no tener todo el equipo que hubieran deseado, creó una intimidad y un ambiente familiar entre los poquitos que éramos. La mayor parte de la filmación transcurrió en el ‘mas’ de Miguel Santesmases, el director. Él escribió la historia para que transcurriera allí y por eso la película tiene algo muy personal, muy anclado a esa tierra, a esa naturaleza, que Santesmases ha contado con mucha emoción. Y nosotros, aparte de que la mitad del equipo era aragonés, sentíamos mucho esa conexión con ese lugar y fue muy gustoso, la verdad.

Cada vez tiene más vínculos con esta tierra. Le vamos a tener que llamar Aitana Sánchez-Gijón de Aragón. Otra de esas conexiones es el Premio Luis Buñuel que recibió en 2023 en el Festival de Cine Huesca...

Me encanta eso de Aitana Sánchez-Gijón de Aragón (ríe). También me dieron el Premio Florián Rey en el Festival de la Almunia, y en el Festival de Cine Zaragoza, hace años, también tuve un reconocimiento a mi carrera. La verdad es que Aragón no me da más que alegrías.

Usted fue la primera mujer en presidir la Academia de Cine. ¿Cómo ve la industria cinematográfica en este momento?

Creo que estamos en un momento creativo espléndido. Llevamos varios años de unas cosechas que realmente son asombrosas. Algo muy importante es la incorporación de las mujeres, no solo a la hora de contar las historias (directoras, guionistas...), sino también en la parte técnica. Se están integrando en otros oficios que históricamente han sido siempre masculinos, y ahora hay mas mujeres en sonido, en cámara, hay directoras de fotografía, foquistas... digamos que se ha democratizado un poco más el cine en ese sentido, y eso también incide en que las historias que se están contando corresponden a unas miradas más plurales. Eso es muy positivo. Hay mucho talento en esas miradas que se han incorporado y que son muy potentes. Son todavía pocas, aunque todas muy buenas.

¿A estas alturas de su carrera, después de tantas películas y obras de teatro, qué le queda por hacer?

Espero que mucho. Estoy siempre en la casilla de salida, en el sentido de que me gusta vivir cada cosa como una aventura que hay que descubrir. Y también hacer apuestas, sobre todo en teatro, que es donde más posibilidades tengo de escoger con más tranquilidad y más libertad. Me interesa buscar caminos no trillados para mí y ponerme en riesgo porque si no me aburro. La trayectoria o el tiempo te van colocando en un lugar determinado, pero eso va al margen de mi pulsión interna. Y mi pulsión necesita arriesgarse e investigar.