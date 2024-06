El grupo zaragozano Señoras y Bedeles dice 'Sí a todo' en su tercer disco

Señoras y Bedeles acaba de sacar su tercer disco de estudio, ‘Sí a todo’, editado por el sello Repetidor; lo presentaron en directo en Zaragoza (Arrebato) el pasado 24 de mayo. El grupo comenzó su andadura hace siete años y actualmente lo forman Borja Téllez, Libi (David García) y Diego Grau 'Pit'. Además de identificar a los tres músicos, el disco es zaragozano al 100%. Se ha grabado con Puk, con Cristian Barros (Picore) al timón, y la masterización ha sido tarea de Javi Roldón en Vacuum.

Lo suyo es el rock. ¿A qué suenan? Sería más preciso hablar del efecto que produce en quienes les escuchan: una especie de latigazo sostenido, una descarga (inteligible: las canciones se pueden corear sin miedo a equivocarse en la letra), notas garajeras y bandas como Shellac o Green Day en la coctelera: una combinación que deja el cuerpo nuevecito. Además, en el nuevo disco aparece 'Un rayo cae', versión de El Niño Gusano.

Borja (voz, batería, anteriormente en The Faith Keepers y Los Bengala) se ha encargado además de dirigir y editar el último vídeo del grupo, grabado en el local con móviles: ‘Alguacil’. “Es una idea del grupo. Nos han comentado que recuerda un poco al ‘Basket case’ de Green Day, y lo cierto es que llegamos a comentarlo durante la grabación: los primeros planos, los contrapicados, el angular y las muecas. Fue queriendo y sin querer”, bromea.

Sobre el punto de vacile que suele mostrar Señoras y Bedeles, Libi (también en Picore, Tachenko o El Brindador) esgrime una aclaración muy gráfica. “No hay coñita, hay comedia”. “No somos jóvenes alocados ya -apunta Borja- y tampoco vamos de humoristas o de banda bufa. Otra cosa es que apliquemos algo de comedia al arte y a la vida en general”.

El batería y cantante de Señoras y Bedeles no olvida el crédito a un antiguo miembro del grupo, que lo ha dejado hace poco y cuya huella creativa sigue vigente. “En la composición colaboramos todos, Libi sobre todo, pero hay muchas ideas y letras de Willy, Abad Babier, que ya no está en la banda y, naturalmente, figura en los créditos de este disco. Pit, también parte de My Expansive Awareness y Tachenko, entró para suplirle en el bajo y los teclados, y se ha involucrado muy rápido en la producción, que también compartimos”.

Cambio de rumbo sonoro

Con Abad Babier, el sonido del grupo era más orgánico. Ahora hay más electrónica, sin que eso signifique un colmillo menos afilado. “Ahora tienen más peso los sintetizadores -explica Borja- y creo que hemos ido hacia un sonido más compacto, con más pegada. ¿Festivales? Nos encantaría, básicamente porque nos gusta tocar, pero no buscamos “el éxito” como tal. Sería muy bueno volver a algunos que nos encantan como el Canela Party de Málaga, el más divertido del país”.

A pesar de los siete años de trayectoria, Señoras y Bedeles no se ha prodigado mucho en los directos. Las ocupaciones personales de sus miembros han convertido el proyecto en algo guadianesco. “Eran otras circunstancias, que ahora queremos revertir. Tenemos más disponibilidad para tocar y lo que salga nos va a parecer perfecto este verano. Lo que sí andamos cerrando ya es gira de salas por España en otoño, más algún festival en esos meses”, apunta Borja. “En septiembre, Repetidor sacará el disco en vinilo y volveremos a tocar en casa”.